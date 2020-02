Mallorca vs Alavés en vivo online por LaLiga Santander – España

Hace 13 horas Por Fernando Gómez Por

Mallorca y Deportivo Alavés se medirán este sábado 15 de febrero por la jornada 24 de LaLiga Santander de España. Mallorca vs Alavés en vivo.

Este partido se jugará en el estadio de Son Moix (Palma de Mallorca) e iniciará a las 07:00 de Colombia y México, 08:00 de Miami, 09:00 de Argentina, Uruguay y Brasil y 13:00 de Madrid.

Señales de TV en vivo. Mallorca vs Alavés

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil

Canadá: beIN Sports, beIN SPORTS CONNECT

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos: beIN Sports, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Horarios oficiales del partido en vivo. Mallorca vs Alavés

Colombia, Ecuador, Perú, México: 07:00 horas

Miami, Venezuela: 08:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 09:00 horas

Madrid: 13:00 horas

El Cairo: 14:00 horas

Tokio: 21:00 horas

Foto: Twitter oficial Mallorca