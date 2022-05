Juazeirense vs Palmeiras por la Copa de Brasil. Hora del partido, cuotas de apuestas y dónde verlo en vivo

Juazeirense vs Palmeiras se medirán el miércoles 11 de mayo en el Estádio Municipal Jacy Scaff, por la jornada 1 de la Copa do Brasil. A continuación, detalles del partido, como llegan, cuotas de apuestas, dónde verlo en vivo y sus próximos rivales en el certamen.

Juazereisen vs Palmeiras en vivo por la Copa do Brasil

Juazeirense llega al duelo después de vencer 2-1 ante Jacuipense. Por su parte, Palmeiras llega tras igualar 1-1 ante Fluminense.

¿Cuándo es el partido? El miércoles 11 de mayo.

¿A qué horas es el juego? A las 17:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estádio Municipal Jacy Scaff

¿Qué canales de televisión transmitirán Juazeirense Vs Palmeiras

Colombia: Vix STAR+

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Juazeirense vs Palmeiras

Los Ángeles: 15:00

Ciudad de México: 16:00

Colombia: 17:00

Ecuador: 17:00

Perú: 17:00

Miami: 18:00

Nueva York: 18:00

Venezuela: 18:00

Paraguay: 19:00

Chile: 19:00

Argentina: 19:00

Brasil: 19:00

Uruguay: 19:00

Londres: 23:00

Roma: 00:00

Madrid: 00:00

El Cairo: 00:00 (12 de mayo)

Tokio: 07:00 (12 de mayo)

Sidney: 09:00 (12 de mayo)

¡Apuesta al partido entre Juazereise vs Palmeiras por La Copa de Brasil!

No te quedes sin conocer las cuotas de apuestas más importantes que se manejan para el compromiso entre Juazeirense vs Palmeiras por la jornada 1 de la Copa do Brasil que se disputará el miércoles 11 de mayo del 2022.

Los Clubes de Juazeirense y Palmeiras se verán las caras en el Estádio Municipal Jacy Scaff y las principales casas de apuestas ya establecieron todas sus cuotas del esperado encuentro. Cabe mencionar que el margen de ganancia de todas las apuestas deportivas varía constantemente dependiendo de las incidencias del partido.

Cuotas de apuestas Juazeirense vs Palmeiras

WPlay: 13 por -Juazeirense 6 empate – 1,166 por Palmeiras

Zamba: 15 por Juazeirense – 6,25 empate – 1,17 por Palmeiras

Rivalo: 12,5 por Juazeirense – 6,5 empate – 1,17 por Palmeiras

BetPlay: 12 por Juazeirense 6,1 empate 1,16 por Palmeiras

¿Cuándo es el próximo partido del Juazeirense?

Juazeirense se enfrentará el día domingo 15 de mayo ante Alagoinhas Atlético Clube, en el Estadio Adauto Moraes, por la jornada 5 del Campeonato Barsileño Serie D.

Horarios del partido:

Los Ángeles: 12:00

Ciudad de México: 13:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Perú: 14:00

Miami: 15:00

Nueva York: 15:00

Venezuela: 15:00

Paraguay: 16:00

Chile: 16:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Londres: 20:00

Roma: 21:00

Madrid: 21:00

El Cairo: 21:00

Tokio: 04:00 (16 de mayo)

Sidney: 06:00 (16 de mayo)

¿Cuándo es el próximo partido de Palmeiras?

Palmeiras se enfrentará el día sábado 14 de mayo ante Bragantino, en el Estadio Allianz Parque , en cumplimiento del Brasileirao Serie A.

Horarios del partido:

Los Ángeles: 12:30

Ciudad de México: 13:30

Colombia: 14:30

Ecuador: 14:30

Perú: 14:30

Miami: 15:30

Nueva York: 15:30

Venezuela: 15:30

Paraguay: 16:30

Chile: 16:30

Argentina: 16:30

Brasil: 16:30

Uruguay: 16:30

Londres: 20:30

Roma: 21:30

Madrid: 21:30

El Cairo: 21:30

Tokio: 04:30 (15 de mayo)

Sidney: 06:30 (15 de mayo)

