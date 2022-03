Envigado vs Once Caldas por la Liga colombiana. Hora del partido, cuotas de apuestas y dónde verlo en vivo

Envigado vs Once Caldas se medirán este sábado 26 de marzo en el Estadio Polideportivo Sur, por la jornada 13 del Fútbol Profesional Colombiano. A continuación, detalles del partido, como llegan, cuotas de apuestas, dónde verlo en vivo y sus próximos rivales en el certamen.

Envigado vs Once Caldas en vivo por la Liga colombiana

Envigado llega al duelo después de igualar 1 – 1 ante Cortuluá. Por su parte, Once Caldas tras igualar 2 – 2 ante Tolima.

¿Cuándo es el partido? El sábado 26 de marzo.

¿A qué horas es el juego? A las 16:05 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Polideportivo Sur

¿Qué canales de televisión transmitirán Envigado vs Once Caldas?

Colombia: WIN Sports+ – WIN Sports

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Envigado vs Once Caldas

Los Ángeles: 13:05

Ciudad de México: 15:05

Colombia: 16:05

Ecuador: 16:05

Perú: 16:05

Miami: 16:05

Nueva York: 16:05

Venezuela: 17:05

Paraguay: 18:05

Chile: 18:05

Argentina: 18:05

Brasil: 18:05

Uruguay: 18:05

Londres: 21:05

Roma: 22:05

Madrid: 22:05

El Cairo: 23:05

Tokio: 06:05 (27 de marzo)

Sidney: 08:05 (27 de marzo)

¡Apuéstale al partido entre Envigado vs Once Caldas por la Liga colombiana!

las cuotas de apuestas más importantes que se manejan para el compromiso entre Envigado vs Once Caldas por la jornada 13 fecha de la Liga colombiana que se disputará el sábado 26 de marzo del 2022.

Los Clubes de Envigado y Once Caldas se verán las caras en el Estadio Polideportivo Sur y las principales casas de apuestas ya establecieron todas sus cuotas del esperado encuentro.

Cuotas de apuestas Envigado vs Once Caldas

WPlay: 2,871 por Envigado– 3,1 empate – 2,6 por Once Caldas

Zamba: 2,89 por Envigado–3 empate – 2,62 por Once Caldas

Rivalo: 2,75 por Envigado – 2,9 empate – 2,5 por Once Caldas

BetPlay: 2,85 por Envigado – 3,1 empate – 2,72 por Once Caldas

Más oportunidades para ganar con WPlay en el duelo entre Envigado vs Once Caldas

Si apuestas 50.000$, esto es lo que te puedes ganar con cada uno de los siguientes ítems:

Gana Envigado o hay empate: 56.250

Gana Once Caldas o hay empate: 118.750

Gana Envigado o gana Once Caldas 60.000

Si el partido termina 0-0: 450.000

¿Cuándo es el próximo partido de Envigado?

Envigado se enfrentará el día miércoles 30 de marzo a Bucaramanga, en el estadio Polideportivo Sur, en cumplimiento de la Copa Colombia.

Horarios del partido

Los Ángeles: 11:00

Ciudad de México: 13:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Perú: 14:00

Miami: 14:00

Nueva York: 14:00

Venezuela: 15:00

Paraguay: 16:00

Chile: 16:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:0

Londres: 19:00

Roma: 20:00

Madrid: 20:00

El Cairo: 21:00

Tokio: 04:00 ( 31 de marzo)

Sidney: 06:00 (31 de marzo)

¿Cuándo es el próximo partido de Once Caldas?

Once Caldas se enfrentará el día jueves 31 de marzo ante Deportes Quindío, en el Estadio Palo Grande, en cumplimiento de la primera ronda de la Copa Colombia.

Horarios del partido

Los Ángeles: 15:00

Ciudad de México: 17:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Perú: 18:00

Miami: 18:00

Nueva York: 18:00

Venezuela: 19:00

Paraguay: 20:00

Chile: 20:00

Argentina: 20:00

Brasil: 20:00

Uruguay: 20:00

Londres: 23:00

Roma: 00:00

Madrid: 00:00

El Cairo: 01:00 ( 1 de abril )

Tokio: 08:00 (1 de abril)

Sidney: 10:00 ( 1 de abril)

