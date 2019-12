EN VIVO: Middlesbrough vs Stoke City por la Championship de Inglaterra

Hace 4 horas Por Fernando Gómez Por

Championship de Inglaterra

Middlesbrough y Stoke City se verán las caras este viernes 20 de diciembre, en cumplimiento de la jornada 23 de la Championship de Inglaterra.

Middlesbrough se encuentra en la casilla 20 de la tabla general con 21 unidades. Por su parte, Stoke City ocupa la posición 22 con 18 puntos.

Fecha: viernes 20 de diciembre.

Estadio: Riverside Stadium (Middlesbrough).

Horarios del juego entre Middlesbrough vs Stoke City

Colombia, Ecuador, Perú, México: 14:45 horas

Miami, Venezuela, Chile: 15:45 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:45 horas

Madrid: 20:45 horas

El Cairo: 21:45 horas

Tokio: 04:45 horas (21 de diciembre)

Señales de TV y en vivo. Middlesbrough vs Stoke City

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: ESPN2 Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Internacional: Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

España: DAZN

Reino Unido: Sky Sports, Sky GO

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur