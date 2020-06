¡Todo lo que no concibe el Cheché Hernández que pase entre América y Deportivo Cali!

Cheché Hernández hizo historia como DT de Deportivo Cali al ganar la Séptima Estrella en 1998. Está totalmente identificado con el cuadro verdiblanco y por eso cree que hay muchos cosas que no deben relacionarse con América de Cali.

Así lo ha dicho siempre y lo ratificó ahora en una entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango. Allí tocó un par de temas con los que volvió a hacer evidente su identificación total con Deportivo Cali, al punto de ni siquiera nombrar el nombre de América de Cali.

Al actual Campeón del Fútbol Profesional Colombiano se refiere como el equipo de la otra acera, el del otro lado, el archirrival, etc. ¿Por qué lo hace? Se lo preguntaron a un Cheché Hernández que además del título ya mencionado, dirigió a Deportivo Cali en una final de Copa Libertadores.

No concibe que un exjugador de América sea capitán en Deportivo Cali

“En mi mente no está y de pronto causa piquiña, pero no concibo que un jugador que estuvo al otro lado de la autopista venga y sea capitán de Deportivo Cali”. ¿Y al revés?, le preguntaron. “Ya verán qué hacern. Pero de allá para acá, no me gusta. ¿Cómo va a ser un señor que tuvo la camiseta roja ser capitán de Deportivo Cali?”.

Y agregó: “¿Es que el entrenador y los dirigentes no conocen la historia verdiblanca? Deben decirle que no puede ser capitán porque le corre sangre de otro color en las venas”, concluyó. ¿A quién se refiere? No dio nombres. Cabe recordar que uno de los capitanes del actual plantel verdiblanco es Juan Camilo Angulo que, entre otras cosas, logró el ascenso con América de Cali.

¿Dirigir a América de Cali, Cheché Hernández?

“No me gusta. Hay una rivalidad grande y tiene que haberla entre los dos equipos. Siempre existió. No entiendo por qué hay jugadores de allá que vienen a jugar al Deportivo Cali, no lo entiendo”, dice José Eugenio Hernández de manera contundente.

Y va más allá. En su carrera de jugador no lo hizo y tiene claro que como entrenador tampoco lo hará. “Me preguntaron pero siempre dije que no. No iba a dirigir ese equipo, no concibo tener la camiseta roja para sentarme a dirigir allá. Mis valores son intransferibles, innegociables (…) Dicen que uno tiene que ser profesional, eso es mentira. Uno tiene que tener sentimiento”, aseguró.