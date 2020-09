Todo lo que dijo Aldair Rodríguez sobre América de Cali

Días antes de su llegada a Colombia para su presentación oficial con América de Cali, el peruano Aldair Rodríguez atendió una entrevista en la que ya tocó diversos temas sobre el cuadro escarlata.

Zona Libre de Humo Radio contactó al goleador peruano previo a su viaje a Colombia que, seguramente, se dará entre lunes y martes de la próxima semana. Se busca un vuelo para que el desplazamiento sea lo antes posible. De momento el club oficializó su contratación y está a la expectativa de los trámites necesarios para su salida de Perú.

Aldair Rodríguez es el refuerzo internacional que consiguió América de Cali para reforzar su plantel. Se une al venezolano Joel Graterol, el argentino Juan Pablo Segovia y el chileno Rodrigo Ureña.

Las declaraciones de Aldair Rodríguez sobre América de Cali

-“Johan Arango (compañero en Binacional) me deseó mucha suerte. Me habló del club, me ofreció la ciudad y me dijo que siempre estaría a la orden para servirme”

-“Hoy en día soy delantero centro, pero antes los técnicos me tiraban a la banda, siempre me he sentido a gusto en cualquiera de las 2 posiciones”

-“Sé un par de cosas de América de Cali. Tiene una hinchada muy grande. Amigos me han hablado del club. Sé que es el actual campeón y es un reto muy lindo para seguir creciendo y entregarle todo lo que tengo”.

-“Ante Internacional en laCopa Libertadores merecimos traernos el empate, se hizo un buen partido”

-“No tengo problema en jugar con otro punta o jugar solo en ataque. Pero jugar con un crack, un futbolista como Adrián Ramos, es un privilegio. Lo será para mí hasta compartir el camerino con él”

-“Duván Vergara tiene un gran talento. Es muy bueno. Es uno de los futbolistas que me gustan a mí para poder entenderme en la cancha”.

“América de Cali tiene un gran equipo”

-“Lo demostró ante Internacional, puede hacerle frente a cualquiera”.

-“Me gustaría usar la camiseta 21 o 22. Ese par de números tiene un gran significado para mí, de tipo familiar”.

-“Si el profe me necesita puedo jugar de una. Yo voy en forma, he estado entrenando”.

-“A toda la hinchada le digo que voy a darlo todo. Voy con mucha fe a vestir la camiseta y matarme en la cancha por los colores del club”.