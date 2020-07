Todo definido entre América de Cali y Juan Pablo Segovia

Así termina la incertidumbre por la cual, por ejemplo, Juan Pablo Segovia no ha asistido a los entrenamientos en campo que adelanta América de Cali hace un par de semanas. La idea es que retorne lo más pronto posible.

Se ha llevado adelante una negociación que, según trascendió este martes en diversos medios de comunicación, terminó con un arreglo entre las partes. Era algo que estaba pendiente hace varios meses y que ha mantenido a Juan Pablo Segovia entrenándose en casa a doble turno.

Todavía no entrena con el grupo de América de Cali por temas económicos pendientes de definición y que generaron la duda respecto a su continuidad o no en el plantel. Más allá de ser un futbolista con contrato en el club, no estaba claro lo que sucedería por las diferencias entre las partes.

Juan Pablo Segovia: “Estamos esperando la respuesta definitiva de América de Cali”

Este 28 de julio el futbolista argentino habló en Zona Libre de Humo. De su lado ya se hizo la propuesta final por la cual se espera un arreglo definitivo. Al tema no se le piensa dar más largas. Ya son varios meses a la expectativa.“Mi intención siempre fue estar acá, mi familia está muy contenta y quiero seguir cumpliendo objetivos”, dijo el futbolista.

Juan Pablo Segovia espera el regreso a entrenamientos. Se habla de ofertas rechazadas de su parte para poder continuar en América de Cali. La prioridad habría sido la continuidad en el equipo del que es capitán y con el que ya fue campeón. Eso está cerca de confirmarse.

Juan Cruz Real sobre Juan Pablo Segovia

Aunque todavía no estuvo en entrenamientos bajo su mando, la idea del DT argentino que arribó a América de Cali es contar con él. Así lo contó el capitán en la entrevista ya mencionada. “Desde que paramos el fútbol yo he estado trabajando a doble turno en casa (…). Con el profe he hablado. Me ha llamado casi todos los días y me transmitió que quiere verme en cancha pronto”.

En breve se daría. Juan Pablo Segovia es un activo importante de América de Cali, un futbolista fundamental en el esquema del equipo y un capitán que ya hizo historia en el club. Va por más. Muy pronto se unirá a las prácticas en cancha.