Si no era América de Cali, ¿en dónde iba a jugar Adrián Ramos?

Hace 2 horas Por Guillermo Puerto









Su regreso fue una de las gratas noticias del mercado de fichajes del Campeón de Colombia. Adrián Ramos volvió a América de Cali después de una década. Estaba convencido de querer volver a vestir la camiseta escarlata.

Esa fue una opción en la que siempre pensó y que empezó a plasmarse a mediados de 2019 como una posibilidad real. Así lo contó en charla con Zona Libre de Humo Radio. “Desde junio estudiaba mi situación. Tenía 6 meses más de contrato y era posible que saliera del club. Tenía que mirar las opciones y saber dónde quería estar”, contó.

Bajo ese panorama, juntó el sueño que tenía de volver y trabajó en eso. ¡Lo cumplió! “Se dio lo de América de Cali y en diciembre tomé la decisión de sentarme a hablar con ellos”. Así pasó y rápidamente se firmó. Adrián Ramos volvió al equipo en el que ahora está buscando volver al gol. Lleva 5 partidos oficiales y todavía no se le dio.

Esa es la parte de la historia que se dio. ¿Y si no pasaba así? Adrián Ramos habló de la otra opción que estaba manejando para continuar su carrera. “Quería ir a Alemania. Me gusta la Bundesliga. Veía esas dos opciones. Al final las cosas quedaron más claras en América y tomé la decisión. En Alemania había equipos interesados, pero al final no me convencían y tomé la decisión de venir a América”.

Las respuestas de Adrián Ramos en Zona Libre de Humo Radio

