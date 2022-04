Sebastián, el hijo de Freddy Rincón, y su mensaje tras el accidente

Siguiendo los pasos de su padre, Freddy Rincón, Sebastián se dedicó al fútbol profesional. Actualmente juega en Argentina y a través de Instagram envió un mensaje por lo sucedido.

“Firmes viejo. Te amo, toda la fe. Firmes”, escribió el atacante con presente el Barracas Central (Primera División del fútbol argentino), junto a una foto de su padre. A la distancia y mientras Freddy se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Centro Médico Imbanaco, el apoyo público de Sebastián se vio en el mensaje compartido.

Hijo de Freddy Rincón: “No me molesta que me comparen con mi papá”

En octubre de 2019 y hablando para el diario AS, Sebastián Rincón habló del tema deportivo respecto a su carrera y el ejemplo de su padre. “Lo mejor de ser el hijo de Freddy Rincón es que te abre muchas puertas y te genera algún tipo de reconocimiento, aunque que para mí, el reconocimiento lo tengo que lograr yo por ser Sebastián y no “el hijo de”. El tema de la presión lo supe llevar bastante bien porque siempre me enfoqué en mí y en mis sueños, en los logros que yo quiero crear como futbolista y dejé a un lado esa presión”, respondió.

Y agregó: “Las comparaciones siempre van a existir porque mi papá es un ícono del fútbol colombiano. Eso siempre va a estar y a mí no me molesta. Creo que gracias a Dios poco a poco he ido logrando crear mi propio nombre, pero ser el hijo de él siempre va a estar. Dentro de mí, yo soy Sebastián Rincón, jugador hoy de Aldosivi, que está jugando para cumplir sus sueños e ir logrando cada vez más objetivos. Después lo otro, las comparaciones que haga la gente ya es cosa de ellos, pero mientras que yo esté tranquilo, eso es lo más importante.

Sebastián Rincón es atacante. Tiene 28 años y un presente en Argentina con Barracas Central. Gran parte de su carrera la desarrolló en ese país. También vistió las camisetas de Tigre, Aldosivi, Sarmiento y Huracán. En Colombia hizo las inferiores en Deportivo Cali. Y en el exterior también estuvo en la MLS con Portland Timbers y en Portugal con Vitória Guimaraes.