¿Se acuerdan de Duvier Riascos? Regresa al fútbol colombiano

Hace 3 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Duvier Riascos Barahona, delantero colombiano de 33 años, está muy cerca de regresar al fútbol colombiano. Firmará con el Bucaramanga.

El atacante jugó en el 2019 en Chile, con el club Universidad Católica. Sin embargo, solo estuvo en 20 partidos por todas las competiciones y anotó 4 goles. Cabe aclarar en este punto, que el torneo profesional en ese país se acabó antes de tiempo, debido a los problemas de orden social.

Ahora Duvier Riascos está muy cerca de finiquitar todo para convertirse en el nuevo refuerzo del Atlético Bucaramanga. Allí llevan ya un buen tiempo necesitando de un delantero goleador y esperan que con Riascos se solucionen los inconvenientes ofensivos del popular cuadro Leopardo.-

De acuerdo con el diario Vanguardia, el gerente deportivo del cuadro santandereano, John Quintero, aseguró que el jugador es esperado en Bucaramanga este fin de semana, con el objetivo de presentar la revisión médica.

Sin embargo, no hay nada oficial. “Uno aprende de esto y ya nos ha pasado con otros jugadores que llegaron y no se concretó. Entonces uno no sabe qué pensar, pero lo oficial es que Duvier Riascos llega el domingo a Bucaramanga a presentar los exámenes médicos y a finiquitar el contrato. Falta ponernos de acuerdo en unas cosas muy mínimas, pero yo no veo problemas en que él sea jugador del Bucaramanga, las conversaciones están bastante adelantadas”, aseguró el dirigente.

Sería el regreso de Duvier Riascos al fútbol colombiano. La última vez que se le vio en nuestro país fue con la camiseta de Millonarios en el 2017. Fue campeón con el cuadro Embajador. También se cuenta el paso en nuestra liga por clubes como el América y Deportivo Cali.