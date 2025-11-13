La historia se repite una vez más para Real Cartagena y sus aficionados. El equipo heroico, uno de los tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano, sigue sin levantar cabeza en Segunda División. Tras disputarse la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2025-II, la frustración se acentúa: tres partidos, tres empates, y la sensación de que el regreso a la máxima categoría sigue lejos.

Esta vez fue un 0-0 en casa ante Real Cundinamarca, en un duelo que terminó siendo tan tenso como decepcionante. La falta de eficacia ofensiva, el desespero de la hinchada y los disturbios en las tribunas del estadio Jaime Morón reflejan el ambiente que rodea al equipo cartagenero, que suma ya 13 años consecutivos en la B, con una nueva oportunidad de ascenso que empieza a alejarse.

Fecha 3 del Torneo BetPlay: otro empate que complica a Real Cartagena

Real Cartagena recibió a Real Cundinamarca en el estadio Jaime Morón con la urgencia de sumar su primera victoria en los cuadrangulares semifinales. Ya había empatado los dos juegos anteriores y, aunque no había perdido, necesitaba ganar para no ceder terreno. Pero el 0-0 dejó un sabor amargo.

El equipo no logró encontrar caminos claros al gol. Pese a algunos intentos aislados, le faltó profundidad y precisión en el último tercio. El empate, aunque no lo deja fuera de competencia, lo obliga a ganar sí o sí en lo que resta del grupo. Con 3 puntos y a 4 del líder, ya no tiene margen de error en las últimas tres fechas.

Incidentes en la tribuna: otra noche de tensión en el Jaime Morón

Lo sucedido en la cancha no fue lo único lamentable. Durante el segundo tiempo del partido, se presentaron disturbios en una de las tribunas del estadio Jaime Morón. Las autoridades debieron intervenir, y el juego fue detenido por varios minutos mientras se restablecía el orden.

Las imágenes de tensión entre aficionados y las dificultades para controlar la situación reflejan el clima de frustración acumulada entre quienes llevan más de una década esperando el regreso a la A. Una vez reanudado el juego, el marcador no se movió, y el ambiente terminó aún más caldeado que al inicio.

Real Cartagena, a 4 puntos del liderato en el cuadrangular y con la presión al límite

Con tres empates en igual número de presentaciones, Real Cartagena suma 3 unidades en su grupo de cuadrangulares. El líder de la zona ya tiene 7 puntos, por lo que la distancia es de 4 a falta de 3 fechas. El equipo aún tiene opciones matemáticas, pero no depende de sí mismo, y deberá ganar todo lo que le queda y esperar resultados ajenos.

Es un escenario que los hinchas conocen bien: campañas irregulares, ilusiones que se desvanecen y promesas sin cumplir. Esta vez, pese al esfuerzo por armar un equipo competitivo, los resultados no llegan y el ascenso vuelve a parecer una meta lejana.

Una espera de 13 años que pesa más cada temporada

Real Cartagena vive uno de los ciclos más largos fuera de la Primera División. Descendió en 2012, bajo la dirección técnica de Hubert Bodhert, y desde entonces no ha podido regresar. En ese periodo ha pasado por múltiples reestructuraciones, cambios de entrenadores, proyectos deportivos y nuevas inversiones. Nada ha sido suficiente.

Treces años después, la pesadilla continúa. La hinchada, una de las más fieles del país, sigue acompañando, pero también exige resultados. La presión crece, las oportunidades se agotan y los tropiezos se repiten. Lo que parecía un nuevo intento con bases sólidas en 2025, hoy pende de un hilo.

¿Qué viene para Real Cartagena?

El equipo deberá enfrentar los tres partidos restantes del cuadrangular con la obligación de ganar. Cualquier resultado diferente lo dejaría prácticamente eliminado. No solo debe sumar de a tres, sino que necesita que el líder deje puntos en el camino.

El sueño del ascenso no está totalmente perdido, pero la realidad es más compleja que la matemática. En medio de la tensión interna, el clima hostil en las tribunas y un juego que no convence, Real Cartagena vive un nuevo capítulo de la misma historia: luchar contra la frustración, la presión y el peso de una espera que ya parece eterna.