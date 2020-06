¿Qué va a pasar con Darwin Andrade, Deportivo Cali?

Pregunta que no tiene respuesta confirmada a 13 días del final de su contrato. Darwin Andrade, que ha llegado a ser capitán de Deportivo Cali, todavía no confirmó si acepta o no la oferta de extensión del préstamo.

Él es un futbolista que arribó al club verdiblanco a mediados de 2017.Estaba jugando en Bélgica con Standard de Lieja y aceptó la opción de volver al fútbol colombiano por el reto que le presentó Deportivo Cali. Hizo un contrato por 3 años que se vence el 30 de junio próximo.

La fecha está cercana y el deseo del club es que se quede. Para eso la vía directa era hacer la compra de sus derechos deportivos. Si alguna vez eso estuvo en los planes de Deportivo Cali, todo cambió a raíz de la crisis económica que sufre el club por la inactividad que significó el coronavirus.

Así que el intento por mantener a Darwin Andrade en el plantel se ha hecho por otro camino. Al lateral izquierdo de 29 años se le ofreció una renovación de contrato hasta diciembre de 2021. Del lado de Deportivo Cali esa es la opción. Ya fue ofrecida y se espera respuesta por parte del futbolista y su representante.

Todavía no se ha firmado…

La propuesta está siendo evaluada, pues podría no ser la única. Darwin Andrade es un futbolista que tiene mercado a nivel internacional. Existe un rumor que lo relaciona con Estudiantes de La Plata en Argentina. En definitiva, la decisión está de su lado. Quedarse en Deportivo Cali es totalmente posible, pero bajo unas condiciones que ya fueron establecidas por el club. ¿Aceptará? Queda poco tiempo para su respuesta.

Darwin Andrade en Deportivo Cali

Llegó a mediados de 2017 y muy rápidamente se ganó el puesto en la titular. A la fecha suma 74 presencias en la Liga, 8 en Copa Colombia y 11 en Copa Sudamericana. Recientemente marcó su primer gol. Se lo hizo a Deportivo Pereira el 7 de marzo en partido que terminó 2-2.