¡Qué peinada! La respuesta de Jorge Luis Pinto a Felipe Jaramillo

Hace 13 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El técnico santandereano Jorge Luis Pintó contestó a las polémicas declaraciones que en contra suya hizo Felipe Jaramillo.

Jorge Luis no se iba a quedar callado y salió con todo a defenderse de las acusaciones que en su contra hizo el volante del América de Cali, Felipe Jaramillo, a quien Pinto dirigió durante el 2019 cuando coincidieron en Millonarios.

El volante de marca o defensor central afirmó que en el cuadro azul fue complicado llegar a un acuerdo con Pinto para disminuir las largas sesiones de entrenamiento. Eso, consideró Jaramillo, provocó “desgaste y estrés” en Millonarios. El plantel sintió las consecuencias. El jugador también negó que existiese algún tipo de complot armado por los jugadores contra el entrenador santandereano.

Pues bien, la respuesta no se hizo esperar. Del lado del técnico santandereano, actualmente sin equipo, llegó la respuesta. Jorge Luis Pinto habló en el espacio radial de los Dueños del Balón, con el fin de dar su versión de los hechos.

Fiel a su estilo, fue claro. Y directo: “El día que me despedí les dije: muchas gracias, el que tenga que decir algo o yo lo digo aquí… nadie se paró. Me duele en el alma que sea Felipe, un chico que lo apoyé, lo defendí, lo estimulé. Al contrario, Felipe me decía que quería trabajar más”, afirmó el técnico, algo contrariado.

Felipe Jaramillo dijo que los entrenadores que jugaron son los que mejor entienden la situación. Una indirecta a Jorge Luis Pinto, quien no fue futbolista. Otro detalle sobre el cual hizo énfasis el entrenador.

“Eso no existió nunca, con 35 años de dirigir equipos y de entrenar. Tienen que mirar las caras de la moneda. Si a estas alturas de mi vida no sé dirigir un equipo, siendo yo un hombre que me he preparado por el mundo entero a un chico que recién sale de Envigado o de Medellín. Felizmente el mundo conoce mi trabajo. No es fácil quedar 5° en el mundo y 4° en olímpicos; además, a donde he ido he quedado campeón”, afirmó Jorge Luis Pinto.