¿Problemas para que Matías Pisano salga de Colombia?

Aparentemente y según una publicación en su cuenta de Twitter, Matías Pisano ya alista su viaje a Argentina y habría tenido problemas por los cuales le pide ayuda al Presidente de Argentina. El trino fue borrado.

Quien hizo la captura de lo publicado en la cuenta de Matías Pisano, @matipisano, fue el portal SoydelRojo.com. Allí se compartió el que habría sido el mensaje del futbolista pidiéndole ayuda al presidente Alberto Fernández.

Así lo mencionó en el mismo: “@alferdez voy a viajar en el vuelo humanitario del lunes 22 desde Bogotá a Buenos Aires. Mi mujer, mi cuñada y yo y me acaban de mandar un email que mi cuñada y yo no podemos, que la embajada dio de baja. Y mi mujer sí. Ya pagamos todos y nos habían dado el OK. Por favor…ayuda”, dice el trino que sería del futbolista.

El trino que habría publicado (y borrado) Matías Pisano

Matías Pisano y América de Cali

Dicha situación se presenta en un momento en el que Matías Pisano busca definir su futuro deportivo. Tras un año de contrato con América de Cali en donde jugó cedido a préstamo, el cuadro escarlata le pasó la carta de no renovación. Hasta el 30 de junio tiene posibilidades de hacer uso de la opción de compra, pero de momento no se han mostrado intenciones de hacerlo.

Matías Pisano sería una de las salidas del equipo para el segundo semestre del año. Es un futbolista que hizo parte importante en la campaña para alcanzar la Estrella 14. Ahora, a días de terminar su vínculo con el club, estaría buscando el regreso a Argentina junto a la familia que tiene en Colombia.