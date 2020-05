Presidente de Nacional habló de la negociación con Genk por Daniel Muñoz





Hace 9 mins Por Editor Por

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, entregó detalles de la transferencia de Daniel Muñoz al KRC Genk, de Bélgica.

“Aquí es un tema donde no fue que el jugador se quería ir y nos tocó o que el club lo tenía que vender y le tocó a él. Acá se dio una situación clara: un club que presentó una oferta seria, una oferta que respondía a las expectativas de Atlético Nacional”, apuntó el máximo directivo del Verde.

Y agregó: “El negocio no está firmado, no sabemos cuándo pueda viajar él a exámenes médicos, la plata no nos la han consignado (…) El 100% del jugador no es nuestro, los pagos no son de contado y la plata no llega toda en un solo contado”.

En 2019-II, el Rey de Copas le compró el 60% de los “derechos federativos y económicos” del defensa a Rionegro Águilas, que conservó el 40%.

Juan David Pérez habló del traspaso de Daniel Muñoz al KRC Genk: