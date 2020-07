¿Por qué Juan Carlos Osorio no dirigió a América de Cali?

¡Sí se intentó! Al menos Tulio Gómez se lo propuso de manera informal y no pudo pasar de ahí por la respuesta que le dio Juan Carlos Osorio en su momento, según el máximo accionista de América de Cali lo contó en entrevista en Antena 2.

“Alguna vez le dije al profesor Juan Carlos Osorio, que es amigo mío, ‘qué bueno tenerte en el América’, pero me respondió: ‘No Tulito, no voy a dirigir al América porque los técnicos no hacemos milagros’”, fue lo primero que recordó sobre aquella charla.

Y agregó sobre lo que le respondió Juan Carlos Osorio: “cuando un técnico tiene un prestigio ganado no lo arriesga. Hay técnicos que necesitan mostrarse y se tiran por un barranco, pero yo a estas alturas quiero estar en un equipo en que me den buenas herramientas. A usted lo mandan a matar elefantes con cauchera y fracasa”.

Los técnicos de América de Cali con Tulio Gómez en la dirigencia

No hay fecha exacta sobre el momento en que se dio tal charla entre Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio. Lo que sí está claro son las decisiones que tomó el hoy en día máximo accionista del cuadro escarlata cuando tuvo que elegir entrenadores. Él llegó haciendo parte de una Junta que eligió a Hernán Torres y a partir de ahí escogió a estos:

-El uruguayo Polilla Da Silva (2017)

-El portugués Pedro Felício Santos (2018)

-Carlos Fernando Asprilla (interino en 2018)

–Jersson González (interino en 2018)

–Pecoso Castro (2018)

-Jersson González (interino en 2019)

-El brasilero Alexandre Guimaraes (2019).

Ahora está por confirmarse de manera oficial de parte del club la determinación que se tomó al elegir al argentino Juan Cruz Real. Él será la cabeza del cuerpo técnico que tendrá América de Cali en el segundo semestre de 2020.

Lo que dice Tulio Gómez sobre el nuevo cuerpo técnico de América de Cali

En la entrevista ya mencionada se refirió al entrenador y el grupo que vienen para el club. “En el 2017 contratamos un Departamento Deportivo que analiza, revisa. Tenemos a Álvaro Rius, un español muy analítico. Viene un cuerpo técnico muy bueno. El primer entrenador es argentino, viene un asistente argentino y uno europeo, un psicólogo deportivo, un cuerpo técnico de cinco personas”.

Dentro de lo que dijo en Antena 2 sobre el argentino que llega a dirigir a América de Cali, agregó: “Sabemos que es de la escuela de Marcelo Bielsa, de presión alta. Conoce el fútbol colombiano, lo analiza y ha hecho buenos partidos. Lo que pasa es que ha dirigido algunos equipos en los que no tuvo herramientas. Mande usted a Guardiola a dirigir a un equipo de jugadores malos, no le da resultados”, concluyó.