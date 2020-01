Hace 32 mins Por Editor Por









Surgió el tema a raíz del buen debut que tuvo el delantero con la camiseta de Deportivo Pasto. Tal cual lo había hecho con América de Cali, Jeison Medina jugó en El Campín ante Millonarios y marcó un par de goles.

Con ellos el elenco pastuso ganó por 1-2. El nombre del delantero se hizo tendencia en redes sociales y más de uno se preguntó: ¿por qué Jeison Medina no siguió en América de Cali? Pasó un año con el equipo, marcó algunos goles, fue campeón y de todas maneras hizo parte del grupo de salidas para 2020.









¿Qué pasó con él? Se lo preguntaron a Tulio Gómez en Zona Libre de Humo. El máximo accionista de América de Cali respondió confirmando que Jeison Medina ya no tiene vínculo alguno con el Campeón de Colombia y dio su opinión: "Él estaba prestado de Leones. Le faltó más oportunidad, pero estaba Michael Rangel".

Y agregó: “Las decisiones se deben tomar acorde con el cuerpo técnico. Si traigo un jugador que el técnico no quiere, me encarto”, dijo. América de Cali tenía el plan del regreso de Adrián Ramos y con él, parece, no había lugar para Jeison Medina. Por eso su salida al terminar el vínculo de un año.

Jeison Medina en América de Cali









El delantero antioqueño jugó 25 partidos de Liga en 2019 (6 como titular) e hizo 5 goles. Se los anotó a Cúcuta Deportivo, Deportivo Pasto, La Equidad y Millonarios (2). Además disputó 5 de Copa y logró un tanto (a Universitario de Popayán).

Fue la Figura de la cancha en Millonarios 1-2 Deportivo Pasto









