Piden que Dimayor investigue lo sucedido entre Rionero y Tolima

Deportes Tolima quedó inconforme con la situación vivida en el estadio Alberto Grisales, donde no se finalizó el partido como tradicionalmente ocurre, a causa de fallas en el servicio de fluido eléctrico.

El compromiso se interrumpió en tiempo de adición, justo cuando había una jugada ofensiva a favor del Tolima. En esos momentos la visita reaccionó porque le empataron. Durante gran parte del partido estaba en ventaja de 1 – 0, pero en el final llegó la igualdad local.

Cuando se fue la luz el cuadro de Ibagué tenía una jugada a su favor y eso es lo que reclaman desde el club tolimense. La afición quedó insatisfecha.

Ahora, desde el canal WIN Sports + en su programa Línea de 4 se elevó una petición especial. El comentarista Carlos Antonio Vélez pidió revisar con detenimiento lo sucedido. “La Dimayor tiene que investigar para satisfacción de la hinchada”, aseguró Vélez durante la emisión de este programa.

Hay dudas acerca de las razones por las cuales falló el sistema de iluminación en el escenario deportivo de Rionegro. Según el reporte del compromiso que aparece publicado en el diario Nuevo Día de Ibagué, el malestar del cuerpo técnico por esta situación fue evidente.

Es la segunda vez que un compromiso entre Rionegro y Tolima queda salpicado por la controversia. En 2019 la victoria en el campo de juego por parte del cuadro vinotinto se vio opacada por una demanda interpuesta del lado antioqueño, a raíz de la inscripción de Rafael Carrascal. El fallo favoreció a las Águilas.

Por otra parte, el gerente general y delegado del Deportes Tolima, Germán Darío Keiruz, también se refirió el forma crítica a la forma en que se presentaron las cosas al final del compromiso en el estadio Alberto Grisales.

“Pienso que ellos tenían que asegurar el punto como fuera y lo hicieron con un estilo muy particular. Ya no se usa eso en el fútbol, pero bueno, lo aseguraron que era lo que ellos querían”, afirmó el funcionario del cuadro de Ibagué en el programa radial ‘El Deportivo 920 AM La Voz del Pueblo’ y que a su vez fueron presentadas en el portal Rincón del Vinotinto.

Fotos: Rincón del Vinotinto