Pasó por América, es capitán de Deportivo Cali y así le responde al Cheché Hernández

El DT que le dio la Séptima Estrella a Deportivo Cali recientemente tuvo unas declaraciones que, aparentemente, apuntaron a Juan Camilo Angulo y su capitanía en el cuadro verdiblanco. La respuesta ya llegó.

“En mi mente no está y de pronto causa piquiña, pero no concibo que un jugador que estuvo al otro lado de la autopista (así se refiere a América) venga y sea capitán de Deportivo Cali (…). ¿Cómo va a ser un señor que tuvo la camiseta roja capitán de Deportivo Cali? (…). ¿Es que el entrenador y los dirigentes no conocen la historia verdiblanca? Deben decirle que no puede ser capitán porque le corre sangre de otro color en las venas”, dijo Cheché Hernández en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango.

Actualmente el capitán de Deportivo Cali es Juan Camilo Angulo, futbolista formado en la cantera de América y de paso directo del equipo rojo al verde. 18 meses después de festejar el ascenso con el equipo escarlata pasó a formar parte del plantel verdiblanco en el que ahora es uno de los que luce la cintilla.

“Ser capitán del Deportivo Cali es algo lindo porque uno como jugador siempre quiere estar en los mejores equipos y dentro de ellos ser importante. En este caso, ser el capitán del equipo significa mucho. Esta es una institución muy grande y espero seguir vistiendo esta camiseta por mucho tiempo”.

Su respuesta a Cheché Hernández

Hablando para el diario El País, Juan Camilo Angulo se refirió al tema. Lo primero que dijo fue: “A ese tipo de declaraciones nunca les pongo cuidado, creo que para una persona tan experimentada como él, que ha pasado por tantos lugares, haber dicho eso resulta algo ilógico”.

Y agregó: “¿Cuántos jugadores y técnicos han pasado del América a Deportivo Cali y viceversa? Me parece algo propio del fútbol profesional. El mismo Pecoso Castro, ídolo del Deportivo Cali, dirigió al América dos veces. No sé cómo una persona tan vieja en el fútbol sale con una barbaridad de esas. No hay que ponerle cuidado a eso y lo importante es que la gente del Cali está contenta con mi trabajo. Y mi familia y yo estamos felices”, concluyó.

Lo que dijo sobre jugar en los dos equipos. ¿Y volver al América?

“Lo importante fue que cuando estuve en el América hice las cosas bien, ahora mi presente es el Cali y mi cabeza está en este equipo, donde me siento muy contento. Algunos hinchas me marcaron por eso, pero lo tomo como una de las situaciones propias de mi labor como jugador profesional”.

Siéndolo, le consultaron por una potencial posibilidad de volver a América de Cali, equipo en el que inició su carrera profesional, del que dio el salto al fútbol internacional (a China en 2011) y con el que festejó el ascenso en 2016. “El fútbol da muchas vueltas, pero mi corazón está hoy con Deportivo Cali (…).El fútbol es así, me hubiera gustado salir del equipo de otra manera, pero eso ya es pasado”.