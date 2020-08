¡Oferta en América de Cali por Carlos Sierra!

Uno de los futbolistas del plantel escarlata que más intereses genera en el mercado de fichajes es Carlos Sierra. Hace varios meses hay sondeos por él. Y ahora a América de Cali le están acercando ofertas formales para ficharlo.

Lo más reciente tiene que ver con una opción del fútbol turco. ¿Equipo? Públicamente no se ha dado a conocer el nombre. Son situaciones que América de Cali maneja con reserva. Hay confidencialidad. Sí se sabe que a Carlos Sierra intentan ficharlo para la próxima temporada, pero por ahora lo que se ofrece por él no llama la atención.

Se habla de una opción a préstamo con opción de compra. Así busca ficharlo un equipo turco. Eso, en principio, no interesa en América de Cali. Si el jugador sale del equipo será en venta total de sus derechos deportivos. Así responden y por eso no se ha cerrado operación alguna por él.

Caso similar al de Duván Vergara en América de Cali

Lo que está empezando a pasar con Carlos Sierra tiene el mismo trato que América de Cali optó por darle a Duván Vergara. El club tiene claras las pretensiones que con los futbolistas que le pertenecen. Son piezas fundamentales en los objetivos deportivos del equipo y solo salen en venta y por un monto ya establecido.

Por Carlos Sierra no interesa un préstamo, como por Duván Vergara por ahora no interesó una oferta de 5.5 millones de dólares. En ambos casos América de Cali prefiere ser cauto. Espera opciones más cercanas a sus peticiones para realizar algún negocio. Si eso no sucede, nada se hará y los futbolistas se mantendrán en el plantel escarlata.

Otras opciones que se han mencionado para Carlos Sierra

“He tenido contactos con México, MLS y Turquía. Hubo un gran rumor interno en Argentina del que no se puede decir nada. Hay bastantes países interesados en él. Un equipo de España de Primera y otro de Segunda preguntaron por él. También de Arabia. Él tiene un buen mercado, pero nos toca esperar”, dijo Luis Nieto en entrevista en De Taquito con Marino el pasado mes de mayo.

Y agregó: “Tenemos que esperar que esto pase. Ahora no se puede hacer nada porque estamos presos, dependemos de muchos factores (…). Hoy no hay manera de avanzar. Nadie va a hacer compra o préstamo sin saber si este año vamos a salir de eso (…). Si no hubiera pandemia, Carlos Sierra ya estaría en otro club por beneficio de América, del jugador y de todas las partes. Nosotros nos vamos para que todas las partes se sientan beneficiadas”, concluyó.