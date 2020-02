No se modificó la sanción de Rafael Carrascal

Hace 1 hora Por Guillermo Puerto Por









Hay nueva resolución del Comité Disciplinario del Campeonato y respuesta a la apelación que hizo América de Cali de la sanción de Rafael Carrascal por su expulsión en el clásico: multa y 3 fechas de suspensión. La decisión se mantuvo tal cual.

Rafael Carrascal y América de Cali estuvieron en desacuerdo con tal determinación que se tomó hace una semana. Se hizo uso del recurso de reposición del cual ya tiene respuesta. En principio el comunicado de Dimayor se refiere al proceso que se llevó a cabo para tomar tal decisión.

América de Cali solicitó tipificar la conducta que derivó en la expulsión de Rafael Carrascal como conducta antideportiva contra un oficial de partido consistente en protestar sus decisiones y reducir así las fechas de suspensión y la multa impuesta. El club argumentó entre otros, lo siguiente:

“Es cierto que nuestro jugador Rafael Carrascal incurrió en conducta antirreglamentaria al protestar la decisión del árbitro. Lo que no es cierto, como se pretende evidenciar con la tipificación de su conducta con el literal b del artículo 64 del CDU de la FCF, es que en primer lugar, haya irrespetado al árbitro y, en segundo lugar, que el supuesto irrespeto haya sido “(…) mediante gestos, ademanes, injurias, amenazas o provocaciones”.

Y continuó: “Las frases señaladas en el Acta Arbitral, nada tienen que ver con lo señalado en el literal b del artículo 64 del CDU de la FCF, y son frases que tienen lugar en la mayoría, por no decir todos, de los encuentros futbolístico, máxime si son de tan alta tensión como los clásicos del fútbol colombiano.”

América de Cali, además, anexó elementos al recurso: i) Video de la primera amonestación de Michael Rangel en el partido disputado por la 4ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 ii) Video de la expulsión de Rafael Carrascal en el partido disputado por la 4ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020. Adicionalmente, el jugador Rafael Carrascal a través de videoconferencia presentó su versión sobre los hechos frente a lo ocurrido con el árbitro central del partido.

Analizados los argumentos y pruebas presentadas por el recurrente, el Comité consideró lo siguiente:

1- Que de acuerdo con el artículo 159 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, lo reportado por el árbitro en su informe goza de presunción de veracidad. Por consiguiente, el informe arbitral reconoce una conducta por parte del señor Rafael Carrascal al dirigirse al árbitro central, que en consideración del juez central son términos groseros y desobligantes.

2- El club en su recurso no discute las palabras empleadas por el jugador para dirigirse al árbitro, lo que conlleva a que el Comité no encuentre elementos que permitan desvirtuar la presunción de veracidad de lo reportado por el árbitro.

3- Ahora bien, el club argumenta que en atención al principio de favorabilidad, la Autoridad Disciplinaria debe tipificar la infracción a la menos grave dado que lo expresado por el jugador Carrascal no tiene nada que ver con lo dispuesto con el artículo 64 literal b) del CDU de la FCF. Sobre el particular el Comité encuentra que las expresiones utilizadas por el jugador no se adecuan en una simple protesta, en atención a que estos señalamientos, bajo el contexto y circunstancias en las que ocurrieron, se entiende como un irrespeto al árbitro central al poner en tela de juicio el carácter y compromiso de éste con el partido.

4- Finalmente, el Comité recuerda que al momento de evaluar la dosimetría de la sanción, impuso el mínimo punible que consagra el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF.

Dimayor y las sanciones a Michael Rangel y Rafael Carrascal

