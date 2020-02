Hace 2 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El volante antioqueño Neyder Moreno firmó su salida de Atlético Nacional porque necesita más oportunidades. Jugar, que lo tengan en cuenta. ¿Millonarios es opción?

En esa tónica fue el propio jugador, quien le manifestó a Juan Carlos Osorio su deseo por salir de Atlético Nacional. “Lo respeto, pero no lo comparto”, dijo el técnico del cuadro Verdolaga, quien por esa misma razón también perdió a Juan Pablo Ramírez.

De Moreno, el sonajero de posibles clubes interesados no ha parado. Primero comenzó con una posibilidad, a manera de trueque, entre Atlético Nacional y Santa Fe. Nicolás Hernández pasaría al cuadro paisa y Neyder aterrizaría en la Capital de la República.

Otra versión, que incluso fue preguntada al propio entrenador del equipo, tiene que ver con Millonarios. ¿Néyder Moreno le interesa al cuadro azul? Alberto Gamero atendió la consulta, ya que el club azul precisamente ha sido cuestionado porque se cree que no trajo la cantidad de refuerzos necesarios para la temporada 2020, al menos durante el primer semestre.

“A mí todos los jugadores me gustan, pero si nosotros nos damos cuentan en el caso de Neyder, aquí tenemos a Mackalister, Barreto y un chico joven como Navarro en esa posición”, comentó el entrenador del cuadro albiazul, quien de esta forma da casi como cerrada la puerta a una posible llegada de Neyder Moreno a Millonarios.

Por otra parte, el libro de contrataciones en el equipo azul parece cerrarse. No hay más posibilidades de contratar jugadores y todo indica que Millonarios se quedará con el plantel actual.

“Si nosotros tuviéramos la posibilidad de traer uno o dos jugadores, claro… para ningún técnico los jugadores sobran… no, no, no. Entre más tenemos, mejor. Lo que sí quiero manifestar es que el que venga, ojalá que venga a hacer una diferencia. Pero yo sé que en el momento no lo vamos a encontrar, no lo hay. Todavía tenemos tiempo de mirar si hay algo, porque eso también hay que mirarlo: qué jugador no está hoy en competencia”, explicó Gamero.