El partido de vuelta entre Real Cartagena y Millonarios en los dieciseisavos de la Copa BetPlay 2025 no solo estuvo cargado de tensión deportiva por el marcador global ajustado, sino también de polémica arbitral. En los minutos finales, el juez David Espinosa protagonizó una de las escenas más comentadas del certamen, con un cobro de penalti que pasó de gol válido, a anulación, a repetición y, finalmente, a validación definitiva.

El episodio, que terminó en el gol de Millonarios logrado por Danovis Banguero para el 2-1 parcial, aseguró el global de 4-3 y la clasificación del cuadro bogotano a octavos. Sin embargo, dejó abiertas las críticas hacia el manejo arbitral y el desconocimiento de la regla actualizada sobre invasiones en el área.

El penalti de la polémica en Cartagena

La jugada que desató la confusión se produjo cuando Luis Marimón recibió falta de Daniel Mera dentro del área cartagenera. Sin titubeos, el árbitro Espinosa decretó penalti. Con el marcador global aún abierto, Danovis Banguero tomó el balón y, con un remate potente, venció al arquero Kevin Armesto para poner el descuento.

Millonarios celebraba, pero solo por unos segundos. Espinosa señaló una invasión de área de Brayan Cuero, que había ingresado antes del impacto de Banguero, y en un primer momento invalidó el gol, ordenando un tiro libre indirecto para el equipo local.

La reversa arbitral y la repetición del penalti

La decisión inicial desató el caos: los jugadores de Real Cartagena celebraban como si hubieran sellado la clasificación, mientras los futbolistas de Millonarios reclamaban airadamente. Sin embargo, después de una breve conversación con su equipo arbitral, Espinosa cambió de criterio y ordenó repetir el cobro.

En medio del desconcierto y la presión de ambos equipos, Banguero volvió a ejecutar el disparo con la misma seguridad. Esta vez, el balón terminó nuevamente en la red y el gol fue validado, desatando la euforia de los azules y el enojo de los locales.

La regla que el árbitro Espinosa aplicó incorrectamente

El analista arbitral José Borda, en diálogo con Gol Caracol, explicó que el árbitro no interpretó correctamente la norma actual: “El árbitro central no debió repetir el penalti inicial. La regla cambió, y aunque Cuero invadió el área, al no influir en la jugada ni tocar el balón, el gol debió ser validado en el primer cobro”.

Según él y basado en el reglamento, si un jugador del equipo ejecutor invade el área pero no interviene en la jugada, el tanto debe mantenerse. Esta falta de actualización por parte del cuerpo arbitral convirtió una situación sencilla en un episodio confuso que ahora es motivo de análisis.

ERRORES DE ESPINOSA

El árbitro Espinosa cometió 2 errores graves en el juego de Copa Cartagena vs Millos, NO debió repetir el penal inicial de Banguero, aunque Cuero invadió, no influyó en la acción debió «dar el gol». No debió dar indirecto y mucho menos repetirlo. ERA GOL pic.twitter.com/nKVohk9s3G — Jose Borda (@Borda_analista) August 27, 2025

Clasificación de Millonarios y la jugada del error del árbitro

El gol de Banguero, más allá de la polémica, fue suficiente para que Millonarios cerrara la serie con un global de 4-3 y asegurara su lugar en los octavos de final de la Copa BetPlay. Ahora el equipo capitalino enfrentará a Envigado, en una llave que comenzará en condición de visitante y se definirá en El Campín.

Para los dirigidos por Hernán Torres, el resultado representó una mezcla de alivio y motivación, especialmente en un semestre en el que el equipo busca recuperar confianza y estabilidad en sus resultados.

Un episodio que deja lecciones

El curioso momento vivido en Cartagena no solo quedará como una anécdota para los hinchas de Millonarios, sino también como un ejemplo de la necesidad de mejorar la preparación arbitral y la comunicación con jugadores y técnicos durante el partido.

La confusión alrededor de la interpretación de la norma sobre invasiones dejó en evidencia que la falta de claridad puede afectar el desarrollo natural del juego y aumentar el nivel de polémica en instancias decisivas.

Mientras tanto, Millonarios ya pasa página y se enfoca en lo que viene, con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de clasificar, aunque el camino hasta conseguirlo haya estado marcado por uno de los episodios más curiosos de la Copa BetPlay 2025.