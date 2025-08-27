Millonarios logró el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 y ya conoce a su próximo rival en el torneo. Tras superar a Real Cartagena en una serie que tuvo momentos de tensión, el equipo albiazul se metió en la lista de los 16 equipos que pelearán por un lugar en los cuartos de final.

La clasificación llegó en medio de un cambio importante: la salida de David González y el inicio del ciclo de Hernán Torres. Ahora, el conjunto azul se prepara para enfrentar a Envigado, en una llave que promete emociones y que marcará el inicio de la fase definitiva del certamen.

Así fue la clasificación de Millonarios en la Copa BetPlay

La serie contra Real Cartagena tuvo dos capítulos muy diferentes. En el partido de ida, jugado en El Campín, el equipo bogotano se impuso con claridad por 3-1, gracias a los goles de Luis Marimón y un doblete de Beckham Castro. Ese resultado parecía encaminar la llave, pero la vuelta no fue sencilla.

En el partido de vuelta en Cartagena, ya con Hernán Torres en el banquillo, el equipo local se fue arriba por 2-0, poniendo en aprietos a Millonarios. Sin embargo, un gol de penalti de Danovis Banguero significó el 2-1 final, que cerró la serie con un global de 4-3 y aseguró el pase a octavos.

El rival de Millonarios en octavos de la Copa BetPlay: Envigado

En la siguiente fase, Millonarios enfrentará a Envigado, un equipo que siempre ha sido un reto complicado, especialmente por su estilo dinámico y el talento joven que caracteriza a su plantilla.

La llave será a ida y vuelta, con el primer partido en condición de visitante y el cierre en Bogotá, algo que podría ser una ventaja para el cuadro azul, que buscará hacer respetar El Campín en un torneo que se ha convertido en una de sus prioridades de la temporada.

Cómo quedaron los cruces de octavos de final de la Copa BetPlay 2025

Con la clasificación de Millonarios, se completó el cuadro de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025, con ocho llaves que definirán a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda:

Independiente Medellín vs Fortaleza CEIF

Santa Fe vs Alianza FC

Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira

Millonarios vs Envigado

América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Junior vs Atlético FC

Atlético Nacional vs Deportes Quindío

Once Caldas vs Deportivo Pasto

Cada serie será de ida y vuelta, y los equipos de la primera división que lograron superar la fase previa tendrán que demostrar su jerarquía para continuar en la competencia.

El contexto del equipo azul en la temporada

La clasificación en la Copa llega en un momento clave para Millonarios. El equipo busca recuperar confianza tras un arranque irregular en la Liga BetPlay y el objetivo de la Copa BetPlay se convierte en una oportunidad para darle un giro a la temporada.

La llegada de Hernán Torres también le da un aire renovado al plantel. Con el nuevo entrenador, el equipo busca reencontrar el equilibrio y aprovechar las fases finales del certamen para pelear por un título que no consigue desde 2022.

Lo que viene para Millonarios en la campaña

El calendario azul tendrá semanas intensas con compromisos en Liga BetPlay y Copa BetPlay, y la planificación del cuerpo técnico será clave para administrar el plantel. Con jugadores que vienen recuperándose de lesiones y fichajes recientes que empiezan a adaptarse, el equipo deberá encontrar su mejor versión en el momento justo.

La llave contra Envigado será una prueba importante, no solo por la clasificación en juego, sino porque servirá como termómetro para medir el crecimiento del grupo en el nuevo ciclo técnico.