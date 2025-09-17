El regreso de Hernán Torres a Millonarios había generado ilusión en la hinchada, pero el primer gran golpe no tardó en llegar. El cuadro albiazul fue eliminado de la Copa BetPlay en los octavos de final tras caer en la llave frente a Envigado, sin haber conseguido marcar un solo gol en los dos partidos disputados. La eliminación encendió las alarmas y puso de manifiesto que el camino hacia la recuperación no será sencillo.

Más allá de la Copa, el balance en la Liga BetPlay muestra luces y sombras. Con siete partidos disputados en el reinicio de su proceso, Torres apenas ha logrado construir un equipo competitivo en medio de un calendario complejo, sumando victorias importantes, empates valiosos y derrotas que siguen pesando en la tabla.

La eliminación de Millonarios en la Copa BetPlay 2025

Eliminado en octavos de final, Millonarios se quedó sin la posibilidad de luchar por un título que en los últimos años se convirtió en objetivo constante para la institución. La llave ante Envigado fue decepcionante: derrota en el partido de ida y empate sin goles en Bogotá para cerrar la serie. La falta de gol terminó siendo el punto más crítico.

El equipo no encontró fórmulas ofensivas que le permitieran superar la resistencia de un rival que mostró orden y contundencia. Para la hinchada, el revés se sintió como un golpe directo a las expectativas con el regreso de Torres, ya que el proyecto debía reflejar una inmediata mejoría competitiva en todos los frentes.

Millonarios en el regreso de Hernán Torres

Hernán Torres volvió a Millonarios poco más de 12 años después de haberlo dirigido en el camino a la estrella 14 en 2012. Su retorno llegó con la esperanza de devolverle al equipo regularidad, liderazgo y resultados, en un semestre marcado por el mal inicio con David González y la necesidad urgente de revertir el presente.

Sin embargo, la Copa BetPlay dejó en claro que el nuevo proyecto necesitará tiempo y ajustes. La eliminación temprana fue el primer gran contraste con la ilusión inicial, dejando en evidencia falencias estructurales en ataque y en la capacidad de cerrar partidos clave.

Los números de Millonarios en el regreso de Hernán Torres

En total, Millonarios con Hernán Torres al mando ha disputado 7 partidos entre Liga y Copa:

2 victorias : triunfos que devolvieron confianza parcial y dieron señales de un posible repunte. Las logró ante Águilas Doradas (1-2) y Deportivo Pasto (1-0).

: triunfos que devolvieron confianza parcial y dieron señales de un posible repunte. Las logró ante Águilas Doradas (1-2) y Deportivo Pasto (1-0). 2 empates : partidos en los que el equipo mostró orden, pero sin la contundencia necesaria para asegurar puntos. Se dieron frente a Santa Fe en la Liga (0-0) y Envigado en la Copa (0-0).

: partidos en los que el equipo mostró orden, pero sin la contundencia necesaria para asegurar puntos. Se dieron frente a Santa Fe en la Liga (0-0) y Envigado en la Copa (0-0). 3 derrotas: caídas que siguen marcando la inestabilidad del semestre. En su orden, Real Cartagena (2-1), Envigado (1-0) y Alianza FC (3-0).

En Copa BetPlay, el balance fue particularmente negativo: 3 partidos jugados, ninguno ganado, 2 derrotas y 1 empate. En la Liga, en cambio, el panorama es algo más alentador: 7 puntos de 12 posibles, un rendimiento que lo mantiene con vida en la pelea por entrar a los ocho, aunque lejos de lo esperado.

La Liga BetPlay, la tabla y lo que viene para Millonarios

En medio de la eliminación en Copa, el camino de Millonarios en la Liga BetPlay toma aún más relevancia. Actualmente suma 11 puntos de 33 posibles, lo que significa que todavía depende de sí mismo para alcanzar la clasificación a cuadrangulares.

La hinchada exige resultados inmediatos. Y Hernán Torres sabe que cada partido es clave. La falta de gol, la inestabilidad en defensa y las lesiones en el plantel han sido obstáculos que han complicado el panorama. Sin embargo, la cercanía con los ocho deja abierta la esperanza de recuperar terreno.

El peso del golpe anímico

La eliminación frente a Envigado no solo significó la pérdida de un título en disputa, sino también un golpe directo a la confianza del grupo. Torres ha insistido en la importancia de recomponer el ánimo y trabajar en la mentalidad de un plantel que debe responder bajo presión.

El desafío inmediato será transformar el dolor en motivación. El recuerdo de la estrella 14 bajo el mismo entrenador genera confianza en la hinchada, pero también aumenta la exigencia: el Millonarios de Torres debe volver a ser protagonista en Liga para que el proyecto se sostenga.