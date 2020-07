Michael Rangel y el meme que compara su futuro con James Rodríguez y Real Madrid

Se lo enviaron, le gustó y por eso Michael Rangel lo dice abiertamente tras su salida de América de Cali. “Si me quedo en Junior sería la misma historia de James Rodríguez en Real Madrid“, asegura.

Eso dice el meme que le enviaron tras conocerse su salida del plantel de América de Cali. Es que lo primero que va a pasar con él es su regreso a Junior. Allí debe presentarse. Es un futbolista del registro del club, con contrato vigente y un pasado de escasas posibilidades de juego. ¡Por eso salió prestado hace un año!

Allí la situación poco ha cambiado. En Junior el DT otra vez es Julio Comesaña y ahora, además, en el plantel está Miguel Borja. Así que no se ve claro un lugar para él, más allá de la fuerza que tomó su nombre con el nivel que alcanzó jugando con América de Cali.

La comparación de su futuro con la situación de James Rodríguez

“Fue un meme que me enviaron. Me pareció chistoso y por eso lo dije. Creo que sería la misma historia. Si uno no tiene el feeling con el técnico o no encaja en el estilo de juego del profe, lo mejor es buscar otra alternativa e irse a otro equipo en vez de ponerse a hacer mala cara”, dijo Michael Rangel hablando en Saque Largo (Win Sports).

Él no ve clara una oportunidad en Junior. Prefiere que el cuadro rojiblanco logre algún acuerdo que le permita salir nuevamente. ¿Y si no se puede? “Si no se da nada, lo tomaré como lo profesional que soy. Sería un reto más. Voy a hacer respetar la camiseta, me voy a entrenar súper bien. Si el profe me pone o no es cosa de él., voy a estar preparado para aprovechar la oportunidad”.

“La idea era seguir en América de Cali, pero…”

Esa situación jocosa en el momento para Michael Rangel, llega por su salida de América de Cali en donde fue titular indiscutido. Ahora no se sabe qué pasará y se cree que si va a Junior, no tendrá el mismo privilegio. El cambio no se dio por gusto propio. La salida del plantel escarlata no estaba en sus planes.

Así lo explicó: “La idea era seguir en América de Cali. Seguir jugando, haciendo goles y defender el título, pero a raíz de lo que está sucediendo por la pandemia, algunos equipos no tienen muchos recursos e infortunadamente América dijo que no podía acceder a la opción de compra”, contó el futbolista en Win Noticias.