Michael Rangel: “Contra Deportivo Cali me juego un partido aparte”

Es una rivalidad especial en la carrera de Michael Rangel. Volvió a hacerlo, le anotó y gracias a eso alcanzó un título con Deportes Tolima.

Su primero con el equipo que eligió para el regreso al fútbol colombiano luego de la experiencia en México con Mazatlán FC, fue la Superliga. Dos partidos, un empate, un triunfo y un gol que le dan una nueva coronación en su carrera, con algo que para él no pasa inadvertido: el rival era Deportivo Cali.

Lo que dijo Michael Rangel tras el título con Deportes Tolima

En la reacción que le dio a Win Sports, el goleador del partido en Ibagué dijo: “Gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante, se pudo marcar y bueno, somos campeones”. Y tuvo una particular respuesta cuando el reportero le preguntó, ¿tiene de hijo a Deportivo Cali? Ahí dijo: “No lo dije así, pero es verdad. Cada vez que juego contra el Deportivo Cali es un partido diferente. Es un partido que me juego aparte y gracias a Dios siempre le he podido marcar”.

Michael Rangel, en una de sus últimas experiencias en Colombia antes de ir a México, jugó con la camiseta de América. Fue campeón y en ese recorrido al título, jugó un par de clásicos que se definieron a favor del cuadro escarlata con goles suyos. Hace parte de su favorable historia ante el rival al que ahora enfrentó en la Superliga. Y claro, le anotó.

La reacción de Michael Rangel tras el título con Deportes Tolima (Win Sports)