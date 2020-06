Faltan un par de semanas para que se termine el préstamo por el que Michael Rangel llegó a América de Cali. Ese tiempo es el que le queda al cuadro escarlata para ejecutar la opción de compra que tiene por él.

Junior aguarda que lo haga pero si eso no pasa tiene decidido que intentará hacer ese mismo negocio con un equipo del exterior. La posibilidad de una nueva cesión es muy remota. Así que a esta altura del semestre, si América de Cali no compra los derechos deportivos de Michael Rangel, el goleador partiría a otro país.

Esa es la prioridad. Públicamente se conoce que hay equipos del exterior interesados en él. A principio de año mucho se especuló con una posible venta. Incluso Michael Rangel dejó de jugar el Torneo ESPN en la pretemporada porque se estaba negociando esa posible venta al fútbol asiático.

A final de cuentas nada de eso se dio. El goleador se quedó en América de Cali y hoy en día es el goleador de la Liga 2020-1 con 5 tantos. Infortunadamente en los planes del club, hoy no está claro si continúa o no en el plantel. Para que eso pase, lo más directo es que el Campeón de Colombia pague 1 millón de dólares para quedarse con él.

Opciones en el exterior para Michael Rangel

Tendría pretendientes en México y equipos de Asia. Es un goleador que ya estuvo en Europa. Jugó en Turquía y ganó el reciente Botín de Oro en la Liga Colombiana. Es un futbolista altamente cotizado que tiene sondeos constantemente. Hoy en día la prioridad la tiene América de Cali pero eso cambiará si no se decide a comprarlo antes del 30 de junio.

Si no lo compra, el 1 de julio el futbolista debe presentarse en Junior de Barranquilla. Y a partir de ahí iniciaría otra negociación. Los equipos que lo busquen para comprarlo serán escuchados. También está la opción de quedarse en dicha institución en la que tiene contrato hasta 2021, a la espera de algún cambio en la reglamentación para poder jugar la Liga. De momento se descarta que pueda volver a ser cedido.

“Me dicen que tendría que darse un milagro para que me quede”

Así lo declaró Michael Rangel recientemente en Caracol Radio: “Todo sigue igual. Yo estoy en América de Cali prestado hasta el 30 de junio y si no hacen uso de la opción de compra, debo viajar a Barranquilla el 1 de julio a presentarme al Junior. Tengo entendido que ellos solo quieren hacer compra y no extender más el contrato. Eso se ha complicado un poco. Acá no me han dado razón. Lo único que dicen es que esperemos qué puede pasar en estos días, un milagro es lo que dicen. Desafortunadamente no hay dinero y entonces se complica un poco la cosa. Esperemos qué pasa en los 20 días que quedan”.