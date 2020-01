Maicol Balanta asegura que en Santa Fe quisieron dañar su imagen

Hace 24 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Maicol Balanta, actualmente en el Medellín, entregó su versión acerca de su salida de Independiente Santa Fe.Desmintió la versión entregada por el club bogotano.

De Maicol Balanta, la versión que se conoce sobre su salida de Santa Fe fue por una falta a la disciplina. No se presentó cuando debía a pretemporada. Un comunicado del cuadro Cardenal, sin más detalles, concluyó el ciclo del atacante con el León.

Tratándose de un futbolista con un buen desempeño en el Finalización 2019, Balanta rápidamente encontró equipo. Independiente Medellín es su nueva casa, con la que debutó en la igualdad 2 – 2 como visitante frente al Deportes Tolima.

En una entrevista con Pilar Velásquez, Maicol asegura que en Santa Fe “quisieron dañar mi imagen” y que todo lo dicho acerca de su disciplina, del licor y demás aspectos que afectaron su compromiso con el cuadro bogotano “fue falso”.

“La verdad no tomé trago. Siempre fui juicioso, no puedo maltratar mi cuerpo sabiendo que es mi herramienta de trabajo”, aseguró Balanta. Insiste en que nunca tuvo problemas de licor mientras fue jugador de Santa Fe: “Nunca llegué borracho, todo el país le cree al presidente (Eduardo Méndez), pero estoy tranquilo porque si fuera un tipo que me la pasara de joda, no tendría el rendimiento que he dado en algunos clubes y tampoco me habría ganado la confianza de los técnicos”.

En consecuencia, según esta versión, la salida de Maicol Balanta de Santa Fe fue por motivos personales del club. Nunca dijo que tenía problemas personales como razón para ausentarse de la pretemporada.

“La hinchada se preguntaba por Balanta, pero Méndez nunca dijo que no querían contar más conmigo. En diciembre se hizo un acuerdo con él y nunca dijo ‘preséntese’, solo nos dimos la mano y ya. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio, pero me fui no porque yo quise, sino porque ya habían tomado decisiones”, concluyó el jugador en dicha entrevista.