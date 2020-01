Los partidos que solo se pueden ver si pagan WIN Sports+

Hace 8 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Este fin de semana, luego de varios días en los cuales la señal estuvo gratuita, WIN Sports + cumplirá su razón de ser: Será premium. Quien quiera ver el fútbol colombiano tendrá que pagar el valor de la suscripción mensual.

Entonces, para que se hagan una idea, a partir de la fecha 3 en la Liga BetPlay el sistema que regirá es así: Hay una lista de partidos que solamente se pueden observar en la señal de WIN +, por la que se cobra, ¿de acuerdo?

Los otros compromisos se pasarán en la señal básica, que es la conocida por los aficionados de tiempo atrás y que aún se mantiene.

Ojo: Hasta este 31 de enero el nuevo canal de WIN se puede ver gratis, ya sea en los operadores de cable tradicionales o vía online. En febrero entra en vigencia el sistema de pago: $29.9000 al mes, cifra muy discutida por muchos aún.

Qué partidos van en WIN Sports +

La fecha 3 de la Liga Betplay ya tiene su parrilla organizada, con los compromisos para verse en el canal básico y aquellos destinados a WIN +.

Según la página del canal dueño de los derechos de televisión para el fútbol profesional colombiano, los compromisos que irán por señal prémium son:

Sábado 1 de febrero

6:10 p.m. Junior vs. Medellín

8:15 p.m. Nacional vs. Jaguares

Domingo 2 de febrero

3:15 p.m. Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo

5:20 p.m. Millonarios vs. La Equidad

7:30 p.m. América de Cali vs. Boyacá Chicó

Martes 4 de febrero

8:05 p.m. Patriotas vs. Deportivo Cali