Lo último que dijo Tulio Gómez sobre Alexandre Guimaraes en América de Cali





Hace 6 horas Por Guillermo Puerto Por

Un día antes de que el DT contara públicamente la suspensión de su contrato, Tulio Gómez habló en El Alargue (Caracol Radio) para contar la situación del equipo y el futuro de Alexandre Guimaraes.

Lo primero que dijo fue: “De acá a mediados de junio estaremos tomando decisión”. La continuidad o salida del DT Campeón en la Estrella 14 de América de Cali no es algo que ya esté decidido y que depende de varios factores económicos que después explicó.

▶ ¿Alexandre Guimaraes volverá a dirigir a América de Cali?

▶ Fabián Vargas: “Mi sueño es dirigir a América de Cali y a Boca Juniors”

▶ Juan Fernando Caicedo confiesa su fanatismo por América de Cali

“No sabemos cuándo se reanude la Liga. Se reanudarán los entrenamientos pero no la Liga. El cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes está entre los 3 más costosos del fútbol colombiano, es un cuerpo técnico excelente. Él es un caballero y su asistente es otro técnico”, agregó Tulio Gómez mostrando la sensación que tiene de contar con ellos.

Ahora bien, todavía el contrato con ellos no fue renovado. Se suspendió y tiene que ver con una razón en la que Tulio Gómez insiste constantemente. “Hay que esperar a junio para mirar qué ingresos vamos a tener porque si no mejoran, no podemos sostener todo. Ojalá vendamos un jugador. Si vendemos a Duván Vergara, sería maravilloso”, dijo.

En conclusión, el tema lo está manejando el presidente, Mauricio Romero, y es netamente económico. América de Cali en este momento no se va a comprometer a pagar el contrato que ya se tiene. Por eso la suspensión. Pensaría en una renovación si es que la situación económica mejora antes de mediados de junio y la apuesta es la venta de un futbolista: Duván Vergara.