La cesión por la que llegó de Junior de Barranquilla termina este 30 de junio. Si América de Cali no ejerce la opción de compra que tiene por él, Michael Rangel debe volver al cuadro rojiblanco.

¿Qué hará América de Cali? Lo más reciente al respecto se lo dijo Tulio Gómez al Súper Combo (RCN Radio): “Estoy pendiente en las próximas horas de una reunión con Antonio Char para definir lo de Michael Rangel“, dijo.

El cuadro escarlata buscará alguna vía para seguir contando con el goleador que fue el Botín de Oro en el semestre de la Estrella 14 y también es el líder de la tabla de anotadores de la Liga 2020-1. Hará alguna propuesta de última hora para que siga en su plantel.

Junior de Barranquilla pretende vender a Michael Rangel

Ya lo prestó un año y ahora busca evitar lo mismo. Su idea es lograr un importante negocio con él. La opción la tiene América de Cali por lo que ya se pactó, pero que se vence este 30 de junio. Si no hay acuerdo alguno, se escucharán nuevas opciones para que el futbolista salga en venta.

Y sobre eso, extraoficialmente se habla de opciones en el fútbol brasilero (Atlético Mineiro) y el mexicano. También se mencionó algo en la MLS que fue desmentido por Orlando City. ¿Hay algún otro club? Se empezará a saber si es que América de Cali no se queda con él. Eso sería a partir del 1 de julio.

“El balón está en el campo del América de Cali. Ellos determinarán si hacen o no el uso de la opción de compra. Sino en definitiva Michael Rangel debe volver al Junior. En marzo cuando se iniciaron los diálogos con Tulio Gómez, incluso se había disminuido el valor de la opción. La flexibilidad del pago la tiene que proponer América. Se había hablado de una disminución que aceptó Junior y desde entonces no hemos recibido ninguna comunicación”, contó Héctor Fabio Báez, el gerente de Junior, también en el Súper Combo. Vienen horas definitivas.

Lo último que dijo Michael Rangel sobre su futuro

Habló hace un par de semanas (11 de junio) en El Alargue de Caracol Radio. “Todo sigue igual. Yo estoy en América de Cali prestado hasta el 30 de junio y si no hacen uso de la opción de compra, debo viajar a Barranquilla el 1 de julio a presentarme al Junior. Tengo entendido que ellos solo quieren hacer compra y no extender más el contrato. Eso se ha complicado un poco. Acá no me han dado razón. Lo único que dicen es que esperemos qué puede pasar en estos días, un milagro es lo que dicen. Desafortunadamente no hay dinero y entonces se complica un poco la cosa. Esperemos qué pasa en los 20 días que quedan”, respondió Michael Rangel.

Tras un año con la camiseta escarlata con la que fue Campeón, ganó el Botín de Oro de la Liga 2019-2 y también es el máximo anotador en la 2020-1, se mantiene a la expectativa de lo que pasará con su carrera. Michael Rangel es un jugador que en Junior de Barranquilla tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2021.