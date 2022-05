Después de casi seis meses del escándalo mundial en el juego entre Llaneros vs. Unión Magdalena que confirmó el ascenso del Ciclón y luego de haber archivado el caso, Dimayor se pronunció al respecto de manera oficial.

Este lunes 23 de mayo, el ente que rige al fútbol colombiano manifestó que luego de las pruebas y una serie de investigaciones, decidió suspender a cuatro jugadores que tuvieron que ver con la irregularidad de ese juego, además del club como institución.

“Manuel E. González, Daniel S. Ramírez, Carlos A. Hincapié y Jorge D. Mosquera fueron suspendidos con siete meses por fuera de las canchas y una multa de 16 millones de pesos por renunciar al espíritu de la competitividad en el partido ante Unión Magdalena. Fue una afrenta al decoro deportivo”.

Además, el comunicado dice que Llaneros deberá pagar 30 millones de pesos, cifra que podría ser reducida a la mitad.

Respuesta de Llaneros

“Llaneros es respetuoso de los fallos de las instancias deportivas, sin embargo, y al no estar de acuerdo con la decisión, se procederá a interponer los recursos que le corresponden en virtud del derecho de defensa y debido proceso para que se revise la sanción impuesta”.

El Club Llaneros, informa a la opinión pública, hinchas y medios de comunicación lo siguiente.#SumamosLosQueCreemos#LlaneroHoy #LlanerosSiempre pic.twitter.com/Xu8YqCBVX6 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) May 23, 2022

¿Qué pasó entre Llaneros y Unión Magdalena?

Se jugaba a la misma hora los juegos entre Fortaleza vs. Bogotá y Llaneros vs. Unión Magdalena, los cuales definían el ascenso para este 2022. Los Reyes del Twiiter dependían de sí mismos, sin embargo, no pudieron como local y permitió que pasaran cosas cosas extrañas en Villavicencio.

Ya iba a finalizar el juego entre Llaneros vs. Unión, el cual ganaban hasta el minuto 95′ los locales. De repente, la visita hizo dos goles en 30 segundos y ganaron el ascenso con goles de Ethan González y Jonathan Segura, este último con varias dudas.