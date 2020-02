La razón por la que Adrián Ramos se pierde su primer partido del año con América

Hace 1 hora Por Guillermo Puerto Por









No está en la lista de convocados para enfrentar a Santa Fe y eso sorprende. ¿Qué pasó con Adrián Ramos? América de Cali jugará sin él por primera vez en el 2020. Todo se debe a una molestia muscular.

Minuto 78 del partido ante Independiente Medellín del pasado sábado. Adrián Ramos salió de la cancha para darle paso a Jhon Adolfo Arias y el ídolo se retiró de la cancha entre aplausos. Venía de un partido con un nivel no muy alto, pero lo que pocos saben es que su salida no se debió a eso y sí a un pequeño dolor.

Adrián Ramos tiene una molestia muscular que le impidió estar al 100% en dicho partido. A los 34 años y en su regreso a América de Cali, ha sido titular en los 8 partidos disputados por el equipo entre Torneo ESPN y Liga 2020-I. Ahora apareció un pequeño dolor y frente a eso la decisión es parar. No van a correr riesgos con él.

▶ América de Cali definió lista de convocados para visitar a Santa Fe

No se trata de algo de mayor gravedad. De hecho Adrián Ramos estuvo entrenándose de manera diferenciada pero también en trabajos junto al grupo. No viaja a Bogotá por precaución y porque en breve empieza la doble competencia para el equipo escarlata. Así que no lo van a forzar a él ni a ninguno de los futbolistas de la plantilla.

Sencillamente habrá una precaución y aprovechando que Michael Rangel ya pasó su fecha de suspensión, Adrián Ramos tendrá un tiempo mayor para recuperarse totalmente. El siguiente reto es el clásico ante Deportivo Cali del 29 de febrero. Ese día ya podría estar.

Adrián Ramos en entrenamiento con América durante la semana

