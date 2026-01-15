Este jueves 15 de enero de 2026 se abre oficialmente la temporada del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) con el partido de ida de la final de la Superliga, que enfrenta a Junior de Barranquilla, campeón del torneo Finalización 2025, y a Independiente Santa Fe, monarca del Apertura del mismo año. Será la primera vez que ambos clubes se midan en este certamen. El estadio Metropolitano promete emociones a granel, impulsado por la ilusión de la afición costeña. La serie se definirá la próxima semana en El Campín de Bogotá.

Junior de Barranquilla vs Santa Fe: horario, televisión y señales streaming PARA VER HOY EN VIVO

Junior inicia el 2026 con la obligación de sostener la cima

Las celebraciones por la undécima estrella ya quedaron atrás en Barranquilla. En Junior el mensaje es claro: no hay espacio para la relajación. El equipo dirigido por Alfredo Arias comienza el año con la responsabilidad de ratificar lo hecho en el segundo semestre de 2025, cuando superó con autoridad a rivales de peso y levantó el título de Liga.

El objetivo inmediato es la Superliga, el primer trofeo del calendario en Colombia, y para ello el cuerpo técnico espera mantener la intensidad, el carácter competitivo y la contundencia que marcaron el camino al campeonato. El propio Arias ha insistido en la importancia de conservar la humildad y la ambición en este nuevo reto.

Cambios en la nómina y nuevas caras en Junior

Para este arranque de temporada, Junior ya no cuenta con nombres clave del semestre anterior como Javier Báez, Didier Moreno y José Enamorado, esta última una baja sensible especialmente por el peso ofensivo que tuvo el extremo durante el campeonato.

En contraste, el club se movió con fuerza en el mercado y reforzó su plantel. Aunque los fichajes de alto perfil todavía no están disponibles, otros jugadores como Jean Pestaña, Juan David Ríos, Kevin Pérez y Jannenson Sarmiento ya están listos para entrar en competencia. Todo apunta a que Sarmiento asumiría el rol que dejó Enamorado, mientras que el resto del equipo mantendría la base campeona.

Santa Fe, solidez y decisiones clave antes de la final

Del lado de Independiente Santa Fe, el equipo llega a Barranquilla con la tranquilidad de haber sostenido su estructura y con decisiones firmes en la planificación deportiva. Una de ellas fue la continuidad de Ewil Murillo, volante que despertó el interés del propio Junior.

El club bogotano rechazó propuestas importantes y optó por retener al jugador, mejorando sus condiciones contractuales y reforzando su rol dentro del proyecto. El técnico Pablo Repetto fue claro en su mensaje: Murillo será una pieza fundamental en la temporada 2026, una señal de respaldo que fortalece el vestuario de cara a esta final.

Un primer golpe en juego en el Metropolitano

La Superliga comienza con un cruce cargado de expectativa. Junior buscará sacar ventaja como local y aprovechar el empuje de su gente, mientras que Santa Fe intentará salir bien parado para definir la serie en Bogotá. Con estilos distintos, planteles competitivos y la presión del primer título del año, el arranque del FPC promete emociones desde el primer minuto.