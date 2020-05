¡Julio Comesaña y una tutela al presidente Iván Duque por su derecho al trabajo!





Hace 9 horas Por Guillermo Puerto Por

Así lo reveló el periodista Jorge Hernán Peláez y tiene que ver con la molestia que tiene Julio Comesaña por la imposibilidad que tendría para entrenar con Junior (y dirigirlo en su momento), debido a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional.

Lo que pasa tiene que ver con la decisión que impide que las personas mayores de 70 años puedan salir de sus casas durante el tiempo de la emergencia causada por la pandemia del coronavirus (31 de agosto, según el estado de emergencia). Esa medida aplica para Julio Comesaña, quien tiene 71 años y no podría trabajar con Junior de Barranquilla desde ahora que se tendrán nuevamente los entrenamientos individuales.

“Tutelar en mi favor los derechos constitucionales fundamentales a la dignidad humana, la salud mental, el trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio, la igualdad y los derechos de las personas de la tercera edad, ordenándole al señor presidente de la república de Colombia, Iván Duque Márquez y al señor ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz, determinar medidas especiales reglamentarias que me permitan atender mis obligaciones profesionales y continuar con mi proyecto de vida”, señala el documento presentado por Julio Comesaña, publicado por Jorge Hernán Peláez.

Julio Comesaña, quien en 2019 había dejado la dirección técnica para ir a dirigir a Colón de Santa Fe en Argentina, regresó y llevó al equipo a la final de la Liga que fue ganada por América de Cali. Ahora está encargado del equipo rojiblanco que ocupa la sexta casilla en la Liga, a 2 puntos del primero.

Junior, a través del Gerente Deportivo, Héctor Fabio Báez, ha fijado una postura al respecto: “Puede haber entrenadores mucho más jóvenes que Julio Comesaña, pero que tienen problemas de hipertensión, de diabetes, de cardiopatía y ellos tienen mayor problema que Julio, que no tiene ninguno de esos. No es un tema de edad necesariamente. Es un tema de condición médica de la persona y es un tema que Junior tratará en la Asamblea a ver si hay un tratamiento especial. Por último miraremos el tema del derecho al trabajo porque Julio es una persona sana, sin ningún problema, a la que no puede coartársele el derecho al trabajo”, dijo en Habla Deportes.

Jorge Hernán Peláez presenta la tutela de Julio Comesaña a Iván Duque