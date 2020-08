Juan Pablo Segovia volvió a prácticas con América de Cali

A partir de la fecha el cuerpo técnico de América de Cali vuelve a contar con Juan Pablo Segovia. El capitán en la consagración de la Estrella 14 estaba fuera de las prácticas por un desacuerdo económico que ya fue solucionado.

Ese tema extradeportivo ha rodeado el paso del zaguero argentino por América de Cali. Desde la consecución del título mucho se ha hablado al respecto y en este momento impactó por la ausencia de Juan Pablo Segovia de las prácticas del equipo. Varios meses después de conocido el tema, el futbolista y el club llegaron a un acuerdo por el cual él vuelve a entrenamientos.

Juan Pablo Segovia llegó a tener contrato suspendido durante la época de pandemia. Junto a Pedro Franco y Matías Pisano, fueron quienes tuvieron desacuerdos económicos que ocasionaron tal decisión. A partir del inicio de agosto se reactivó el mismo y por eso su presencia de nuevo en Cascajal.

De Juan Pablo Segovia para el hincha de América de Cali

Tanto a través de sus redes sociales personales como las del equipo, el futbolista emitió un mensaje en el día de su regreso a entrenamientos: “Estoy de vuelta en casa. Salió todo bien en el primer entrenamiento, muy contento de volver a estar con mis compañeros. Con las mejores expectativas de prepararnos bien para lo que viene. Competir y estar a la altura de este club tan grande”, dijo.

Juan Pablo Segovia, que durante gran parte de la cuarentena se mostró activo entrenándose en casa pero que no llegó a tener actividad con el grupo durante varias semanas, ahora sí está de regreso. Nuevamente estuvo en la sede deportiva de América de Cali en labores bajo la mirada del cuerpo técnico de Juan Cruz Real.

Juan Cruz Real sobre Juan Pablo Segovia

Aunque todavía no estuvo en entrenamientos bajo su mando, la idea del DT argentino que arribó a América de Cali es contar con él. Así lo contó el capitán en la entrevista ya mencionada. “Desde que paramos el fútbol yo he estado trabajando a doble turno en casa (…). Con el profe he hablado. Me ha llamado casi todos los días y me transmitió que quiere verme en cancha pronto”.

En breve se daría. Juan Pablo Segovia es un activo importante de América de Cali, un futbolista fundamental en el esquema del equipo y un capitán que ya hizo historia en el club. Va por más. Muy pronto se unirá a las prácticas en cancha.