Juan Felipe Cadavid reveló la razón de su salida de Win Sports

El pasado 24 de diciembre se dio la despedida, al aire, del periodista Juan Felipe Cadavid de Win Sports. ¿Qué pasó? Estas son las razones.

Ese día, hablando en el programa Saque Largo, no quiso ahondar en detalles. Se emocionó en el momento, dijo unas palabras sobre su última participación en el show y se despidió de los demás panelistas. La explicación de su salida de Win Sports, en el que estuvo durante 10 años y desde su primer día al aire, la dio en su canal en YouTube.

El mensaje de Juan Felipe Cadavid tras su salida de Win Sports

“No siempre se puede estar donde uno quiere estar. Lamentablemente, por la cantidad de proyectos que se vienen en Caracol Radio, por temas empresariales, me tocó tomar una decisión de vida y profesional y elegir una de las 2 casas (…). Ni me echaron de una o de la otra. Los dos querían que yo continuara, pero después de 9 años y tomando una decisión en familia, sentimos que era el momento de apartarnos un momento de Win y enfocarnos en Caracol Radio. Creer en estos nuevos proyectos de pronto es un reto, una equivocación, no lo sé, pero yo creo que no. Estoy muy feliz porque creo que vienen cosas muy importantes”.

Y agregó: “Lloré y lloré mucho. El 24 fue una noche muy complicada. No les voy a decir mentiras, yo no estoy 100 % seguro de que alejarme de Win Sports es la decisión más correcta, pero son retos. Sí estoy 100 % seguro que Caracol es un buen lugar para seguir desarrollando como profesional”. Aclaró que no va para ESPN.