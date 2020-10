Juan Carlos Osorio: “Baldomero Perlaza es el mejor volante llegador del fútbol colombiano”

En la fecha 11 de la Liga 2020-I, Atlético Nacional se impuso 3-2 a Envigado FC y volvió al triunfo luego de cuatro jornadas. El Verde le dio vuelta al 1-2 parcial con anotaciones de Jéfferson Duque y Baldomero Perlaza, a quien Juan Carlos Osorio elogió tras el encuentro.

El mediocampista, con su tanto al minuto 75, decretó la victoria para los dueños de casa. Después del gol, el vallecaucano buscó al director técnico y lo abrazó en señal de agradecimiento por la confianza y la titularidad.

“Desde el aspecto del juego creo que mejoramos ostensiblemente, sobre todo en algo muy concreto y es el espacio de ayuda mutua. En ese aspecto creo que ‘Baldo’ es, en mi opinión, el mejor volante llegador del fútbol colombano en la actualidad. Encontramos la manera de ponerlo casi que de segundo 9 constantemente y mostrar esa ayuda mutua, reitero, a Jéfferson”, afirmó el orientador.

En la rueda de prensa posterior al compromiso del sábado, el timonel del Rey de Copas destacó nuevamente la condición atlética del nacido en Tuluá y reiteró que con la salida de Daniel Muñoz, ahora en el KRC Genk (Bélgica), Perlaza cumple a la perfección la función de “llegador”.

“Vale la pena mencionarlo que hace poco cuando me contactaron para la posible llevada de ‘Baldo’ a otra liga y me negué rotundamente porque no podemos seguir perdiendo a nuestros mejores jugadores”, manifestó el risaraldense.

Juan Carlos Osorio habló de la presentación de Baldomero Perlaza en el 3-2 de Nacional ante Envigado: