Jéfferson Duque: “Si estamos en el campo y sanos, ¿por qué no celebrar un gol?”

En teleconferencia de prensa, Jéfferson Duque mostró su inconformidad con el cambio de fecha de la reactivación de las prácticas en la sede deportiva de Atlético Nacional, que en un principio estaba para el próximo lunes y quedó para el 20 o 22 de junio.

“Ha sido un tema muy complejo para nosotros. Teníamos esa esperanza de que el 8 ya nos veíamos, por lo menos entrenando individualmente, haciendo trabajos diferentes a los que podemos realizar en casa. Y ya ahora con lo que se va a ir un poco más largo, siempre nos deja, entre comillas, como aburridos porque teníamos la esperanza de salir”, apuntó.

La Bundesliga sirve de referencia para el regreso del balompié en el resto del mundo. Uno de los aspectos que resaltan son las celebraciones de las anotaciones. “Eso va a ser algo muy complicado, porque hacer un gol no es como hacer cualquier cosa. Hacer un gol trae muchas emociones y en el momento uno no sabe cómo expresarlas (…) Si estamos jugando el torneo y todos nos estamos cuidando, estamos haciendo lo debido, no veo por qué”, opinó en relación a la eventual prohibición del contacto en los festejos.

En cuanto al formato de la Liga 2020-I al instante de retomar, comentó: “Para mí es indiferente si se juega este torneo o si se remata esto de diferente manera, porque yo como futbolista lo que quiero es jugar y lo que vaya a jugar lo tengo que ganar. Regresar a la competencia va a ser muy importante, porque si se va a rematar algo, de todas maneras se va a disputar lo que nosotros queremos, que es siempre lo que busca Atlético Nacional: ser campeón”.

Por último, Jéfferson Duque confesó que extrañará a la gente en las tribunas: “Para nosotros va a ser difícil. Estamos acostumbrados a entrar al campo de juego y ver la multitud de hinchas, de los cánticos, de los coros a los jugadores. Eso va a pesar mucho porque sin duda la hinchada aquí es demasiado importante. Cuando íbamos abajo en los marcadores, era la hinchada la que nos impulsaba y nunca nos dejaba caer”.