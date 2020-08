Jarlan Barrera: “Me faltan muchas cosas por dar en Atlético Nacional”

Jarlan Barrera atendió a medios de comunicación en rueda de prensa virtual de Atlético Nacional. Allí, el volante confesó que el DT Juan Carlos Osorio siente más ansiedad por el regreso de la Liga 2020-I y la Copa Sudamericana 2020 que los propios jugadores Verdolagas.

“El profe está desesperado como nosotros. Más él”, dijo. Y contó que la reanudación de las competencias del exterior sirve como ejemplo: “Siempre que hacemos reuniones en las tardes tratamos de hablar de fútbol, de hablar de lo que queremos. Viendo ahora el fútbol europeo cómo está, tratar de ver esos partidos para, obviamente, tratar de copiar o hacer lo mismo que esos equipos grandes, para uno siempre buscar la excelencia”, agregó.

Lo que más desvela a los integrantes del Rey de Copas es por lo menos poder entrenar en grupo. “El mismo desespero que tiene el profe, lo tenemos nosotros: de siquiera hacer un choque, ir a dar una plancha, lo que sea en el campo. Tratar de hacer algo diferente ya”, apuntó el deportista de 24 años.

Precisamente su sociedad en el medio campo con Andrés Felipe Andrade es de lo que más ha extrañado durante la cuarentena obligatoria que impuso el Gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19.

“Con el Rifle hemos hecho una amistad muy buena fuera del campo y en el campo tratamos de demostrarlo. Lo hemos demostrado en varios partidos, siempre tratando de juntarnos, de dar ese fútbol ofensivo que nos pide el cuerpo técnico y tratar de darle opciones siempre a los delanteros, de buscar el gol”, comentó.

Además, el samario desea brillar con la camiseta del Verde, así como lo logró en su paso por Junior FC entre 2013-II y 2018-II. “Quiero siempre dar mucho más, me faltan muchas cosas por dar en Nacional. Si me llegara a ir, quiero irme por la puerta grande, con grandes cosas y no como uno más del montón”, concluyó Jarlan Barrera.