Hernán Torres: “Si Tulio Gómez no está, América de Cali no hubiera ascendido”

Total importancia le da el DT que tuvo América de Cali al momento de su ascenso en 2016 al apoyo que tuvo de parte de Tulio Gómez, máximo accionista del equipo desde aquel momento.

Eso fue en mayo de 2016. Después de varios intentos fallidos por ascender, América de Cali tuvo un cambio de rumbo con la salida de Oreste Sangiovanni de la presidencia. En ese momento llegó Tulio Gómez como máximo accionista y arribó Hernán Torres como DT, quien fue presentado todavía en el ciclo de Oreste como Presidente.

El resultado ya se conoce. América de Cali festejó el ascenso en diciembre. Ganó el Torneo y volvió a ser un equipo de Primera División en la que ya incluso obtuvo una nueva Estrella. Y al repasar esos momentos con Hernán Torres en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango, el entrenador le da mucho crédito a la labor que hizo Tulio Gómez.

“Ya era el mayor accionista. Fue un proceso difícil, complejo. Gracias a él lo pudimos sacar adelante. Lo dije estando allá, también cuando me fui y hoy lo mantengo: si don Tulio Gómez no está, América no hubiera ascendido”, es la frase contundente que da Hernán Torres al respecto, después de poco más de 3 años de haber logrado el objetivo.

Hoy Tulio Gómez se mantiene al frente del club. Ya dejó la presidencia, pero hace parte del Comité de Fútbol en el que se toman las decisiones respecto al club. Con él en esa posición América de Cali ascendió, ganó la Liga Femenina y también la Estrella 14.

Hernán Torres y su frase sobre Tulio Gómez (Petiso Arango)