Hernán Torres insistió en el arbitraje de la Superliga. ¿Qué pidió?

Cuando terminó el partido de ida (1-1), Hernán Torres les habló fuerte a quienes designan los árbitros. Ahora previo a la revancha insistió en el tema.

En la ida en el estadio de Deportivo Cali pitó Bismark Santiago. El juego terminó igualado y generando molestia en el entrenador de Deportes Tolima. Él habló fuerte sobre ese tema en la rueda de prensa. Se quejó e hizo un pedido para el partido de vuelta, del que volvió a hablar a un día de ese compromiso.

Hernán Torres y el pedido sobre los árbitros en la Superliga

Lo que dijo tras el 1-1 de la ida: “Les pido un favor a los que nombran los árbitros: por favor un árbitro que nos dé garantías. Por favor, por favor. Hay un personaje que pita la final y la perdemos. No quiero decir los nombres. Ustedes han visto cómo fue este partido. Si no hay un hombre de pantalones, se puede poner más peligroso de cómo se puso hoy. ¡Hoy el partido se puso peligroso para ambos lados! Necesitamos un árbitro de garantía para la final, por favor. Lo pido con todo respeto y humildad. Necesitamos un árbitro que les dé garantías al Cali y a nosotros. Esto es una final. Un partido de toma y dame. Ninguno queremos perderlo. Necesitamos un árbitro y unos líneas que nos den las garantías necesarias. Eso lo pido por favor. Nunca me volví a meter con los árbitros porque entiendo que son seres humanos y se equivocan, tienen presiones. Pero por favor, lo pido de todo corazón y con toda el alma”.

Y lo que dijo ahora antes de la revancha: “Solamente pido un árbitro ecuánime. Un árbitro que esté a la altura de lo que vamos a jugar: una gran final. Eso es lo que estoy pidiendo y solicitando para el buen fútbol. El que elijan que sea el hombre apropiado y tenga el nivel para dirigir esta clase de finales”.

La terna arbitral designada para la definición de la Superliga en Ibagué

CENTRAL JOHN HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: WÍLMAR NAVARRO – SANTANDER

Asistente Nro. 2: JOHN A. LEÓN – CALDAS

Cuarto Árbitro : NÉVER MANJARRES – CÓRDOBA

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

Observador VAR: GUILLERMO BERMEO – TOLIMA.

Rueda de prensa de la Superliga (Dimayor)