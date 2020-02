Fecha 5 de la Liga BetPlay: Partidos que van por WIN Sports +

Hace 6 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Dimayor confirmó la programación de partidos por la fecha 5 en la Liga BetPlay que irán por televisión en WIN Sports +. Horas y fechas oficiales.

Paulatinamente los aficionados se adaptan a las nuevas condiciones de la televisión para el fútbol profesional colombiano. Hay una serie de compromisos con transmisión en exclusiva a través de WIN Sports+.

Este servicio se puede adquirir a un costo de $29.900 y se acuerda el pago y demás detalles con el operador de cable respectivo: DIRECTV, Claro, Tigo, Movistar, EMCALI y ETB son las empresas prestadoras de este servicio.

Si el aficionado no tiene plan tradicional de televisión también cuenta con la posibilidad de suscribirse en el servicio de WIN Sports online.

Por lo pronto, en estos momentos así es la distribución de los partidos para la jornada 5 en la Liga BetPlay:

Juegos por la señal de siempre: WIN Sports

Rionegro vs Deportes Tolima

14 de febrero – 6:00 p.m.

Alianza Petrolera vs La Equidad

14 de febrero – 8:05 p.m.

Patriotas Boyacá vs Independiente Santa Fe

16 de febrero – 2:00 p.m.

Envigado FC vs Atlético Bucaramanga

16 de febrero – 4:05 p.m.

Deportivo Pereira vs Jaguares FC

18 de febrero – 7:40 p.m.

Partidos de la fecha 5 en WIN Sports +

América de Cali vs Independiente Medellín

15 de febrero – 4:05 p.m.

Millonarios FC v s Boyacá Chicó

15 de febrero – 6:10 p.m.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

15 de febrero – 8:10 p.m.

Junior vs. Once Caldas

16 de febrero – 6:10 p.m.



Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto

16 de febrero – 8:15 p.m.