¿Entonces la culpa fue de Jorge Luis Pinto?

Hace 48 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Jorge Luis Pinto fue señalado por Felipe Jaramillo como una de las personas responsables en la crisis de Millonarios a finales de 2019.

Por si fuera poco, Felipe Jaramillo reconoció que su familia tuvo ciertas dificultades para adaptarse a Bogotá. Luego apareció el América de Cali y ya todos saben cómo terminaron las cosas. Ahora el futbolista vive una nueva experiencia en su carrera deportiva.

La versión que hasta ahora se conoce sobre su salida de Millonarios corresponde a un tema de dinero. El club bogotano no hizo uso de la opción de compra, ni tampoco hubo interés en definir las cosas con el jugador.

En cuanto a su paso por el cuadro azul, Jaramillo terminó siendo tildado como uno de los jugadores boicotearon el proceso de Jorge Luis Pinto. Coloquialmente, de los que “se pararon”. Ante estos comentarios y para dejar todo claro, al menos de su parte, el jugador dio una entrevista al programa Zona Libre de Humo, con su versión de los hechos.

“Solamente en una entrevista dije que había unas jornadas de entrenamiento muy largas y la gente la tomó como si no me gustara entrenar”, aseguró el jugador, quien de paso se refirió a ese tema en especial porque de su parte sí sintió que había mucha carga de trabajo con el agravante de perjudicar a todo el plantel. Eso lo trató de media con el entrenador Jorge Luis Pinto, sin llegar a un buen término.

“Yo soy el primero que siempre está en la fila trotando, pero cuando un equipo está reventado es por algo y hay que ver las causas. Los hinchas creen que yo le estaba haciendo el cajón a Pinto, pero eso es mentira”, aseguró.

De la mala situación vivida en Millonarios a finales de 2019, con el equipo eliminado y una racha de varios compromisos sin conocer la victoria, Felipe Jaramillo admitió que fue algo difícil de manejar, pero siente que algo pasó. “Teníamos que hacer tres puntos en cinco partidos y cuando un equipo no logra eso es por algo, No es por malos resultados sino por algo más allá. Estábamos cansados y estresados”.

Por eso él cree que, sin decirlo directamente, en algo tuvo que ver el estilo de trabajo implementado por Jorge Luis Pinto. “Yo siempre tengo un dicho: Si los técnicos no jugaron no saben lo que el jugador está sintiendo. Uno tiene jornadas de tres horas de entrenamiento, muchas veces de doble jornada y al otro día son igual. En algún momento el cuerpo te dice que pares, eso es lo complicado con Pinto. Los jugadores tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, pero no fue posible”.

Con esos argumentos el jugador insistió en que no tiene nada que ver en lo que se dice acerca de un complot contra Jorge Luis Pinto. Aun así, hay varios seguidores en redes sociales inconformes con el jugador. No creen que toda la culpa sea del entrenador santandereano.