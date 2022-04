“En el espacio que tengo en mi corazón hablaré siempre con Freddy”

Francisco Maturana, el director técnico de Colombia en el Mundial de Italia 90, recordó a Freddy Rincón y habló en medio de la tristeza por la partida de quien quiso como a un hijo.

Sentido tributo el que se percibe con las frases de Francisco Maturana, otro de los entrenadores que mejor potenció las cualidades de Freddy Rincón. Festejó con él las grandes gestas con la Selección.

En una conferencia de prensa virtual, el técnico recordó muchas cosas que le quedaron de tantos años al lado de Rincón. “En medio de mi dolor, me llamó la atención que mis hijos me enviaron las condolencias por la muerte de Freddy como si fueran hermanos. Yo los conocí a todos esos muchachos y ellos me conocieron bien, a cada uno les brindé lo mejor y ellos a mí”.

Frases de Francisco Maturana en honor a Freddy Rincón