El presidente de Acolfutpro es firme candidato para ser Ministro del Deporte

Con el gobierno de Gustavo Petro, se estaría barajando la posibilidad de que Carlos González Puche termine aterrizando en el bando de los directivos.

A lo largo de los últimos años, muchas de las polémicas que se han generado en el fútbol colombiano, han sido por causa del sindicato de jugadores llamado Acolfutpro, organización la cual está siendo dirigida por el doctor Carlos González Puche, quien ya demuestra una marcada diferencia con los principales directivos de Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Pues bien, lo que se ha reportado en las últimas horas, es que Puche sería una de las opciones que tiene el presidente electo Gustavo Petro para que se haga cargo del Ministerio del Deporte. Así lo reportó el periodista Alejandro Pino Calad en el programa La Titular Uno, explicando que el nuevo mandatario del país lo querría metido en las directivas de la FCF.

“Hay otra posibilidad que ha tomado mucha fuerza. Tanto así que ayer, a la Federación Colombiana de Fútbol les llegaron con un rumor y les dijeron – Ramón (Jesurún), Álvaro (González), ¿qué harían ustedes si nombran como Ministro del Deporte a Carlos González Puche?“, generando desde ya un escenario que no caería nada bien a las directivas actuales.

Amplió la información de la siguiente manera. “En estos momentos han citado a reuniones a los dirigentes para ver cómo lo van a suavizar. Es que en el Gobierno actual tienen a Fernando Jaramillo (presidente de la Dimayor). Pero el 8 de agosto Jaramillo ya no es presidente de la Dimayor. A él le van a tirar ácido el 8 de agosto porque la mayoría de los presidentes de clubes no quieren que continúe.

Mal que bien, Jaramillo funciona de puente con este Gobierno. Recuerden que Ernesto Lucena, quien fue el primer Ministro del Deporte, le cayó duro a la Federación y le pidió la renuncia a Jesurún (presidente de la FCF). Pero después llegó la negociación…

No hay puentes con el Gobierno de Petro. Y, si les ponen de Ministro, a Puche, presidente de Acolfutpro, no va a haber puentes. Si ponen de Ministro a Puche, Puche va a llegar a exigir cuentas, lo que nunca hacen los gobiernos, lo que no hizo Coldeportes y no ha hecho aún el Ministerio del Deporte. Y es, bueno, hablemos de cuentas, veamos en qué están el fútbol colombiano y hablemos de los derechos laborales de los deportistas“.

Declaraciones tomadas de Publimetro.