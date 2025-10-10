Edwin Cardona vivió una noche especial en Manizales. En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay frente a Once Caldas, el mediocampista verdolaga volvió a cobrar un penalti con la camiseta de Atlético Nacional. Lo hizo después de dos meses de silencio desde la tanda más dolorosa que había tenido recientemente: aquella en la que erró dos cobros ante Sao Paulo en los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

La escena fue diferente esta vez. Cardona tomó la pelota, se acomodó frente al arco y definió con tranquilidad para marcar el único gol del partido. Su anotación significó el 0-1 definitivo, un paso importante para el equipo en su camino por avanzar en la Copa, y al mismo tiempo, un momento personal de reivindicación para el jugador.

Los penaltis en Atlético Nacional tras los errados por Edwin Cardona ante Sao Paulo

El recuerdo de aquella noche en el Atanasio Girardot, cuando falló dos penales en un mismo partido, había marcado un punto bajo en su segunda etapa en el club. Sin embargo, desde entonces Nacional siguió acumulando oportunidades desde los 12 pasos, y fueron otros sus protagonistas.

Después de la eliminación en Libertadores, al cuadro verdolaga le sancionaron seis penaltis:

Alfredo Morelos vs Sao Paulo (gol)

Facundo Batista vs DIM (gol)

Alfredo Morelos vs Bucaramanga (errado)

Jorman Campuzano vs Millonarios (gol)

Alfredo Morelos vs Boyacá Chicó (gol)

Edwin Cardona vs Once Caldas (gol)

Cardona recién volvió a aparecer en el último de esos cobros. Después de la presión que significaron aquellos dos fallos, no había vuelto a asumir la responsabilidad en los siguientes penaltis. Volver a hacerlo en un partido clave de Copa fue una señal clara: el mediocampista recuperó confianza.

Un cobro que pesaba más que un gol

El penalti ante Once Caldas no fue uno más. Para Cardona representó la oportunidad de dar vuelta a una historia reciente que lo había dejado muy golpeado. Lo hizo en un escenario exigente como el estadio Palogrande, en una serie que definirá el paso a semifinales de un torneo que Atlético Nacional quiere ganar.

La ejecución fue impecable. El gol sirvió para darle al equipo la ventaja mínima y mantener la racha invicta desde que Diego Arias asumió el cargo de entrenador. Para la hinchada, significó también un alivio: ver al jugador asumir nuevamente ese rol fue un símbolo de carácter.

El gol 48 de Edwin Cardona con Atlético Nacional

Con este tanto, Edwin Cardona llegó a 48 goles oficiales en 196 partidos con la camiseta de Atlético Nacional. Es uno de los mediocampistas más influyentes del club en los últimos 15 años y su aporte goleador ha sido determinante en distintas etapas.

Su historia con los penales también es relevante. Antes de los fallos contra Sao Paulo, mantenía una racha perfecta en esta segunda etapa, con nueve penales cobrados y nueve convertidos. La noche de Libertadores rompió ese registro, pero esta nueva conversión vuelve a colocarlo en el camino de la regularidad.

De la frustración a la reivindicación para Edwin Cardona en los penaltis

Edwin Cardona es un futbolista acostumbrado a los focos. Su liderazgo dentro del equipo es indiscutido, y por eso los dos penales fallados en Libertadores tuvieron tanto impacto. No solo por el resultado, sino porque fue la primera vez que un jugador de Nacional erró dos cobros en un mismo partido de esta competencia.

Este nuevo penal, en cambio, representa el otro extremo: el de la resiliencia. Volver a pararse frente al punto blanco, después de semanas en las que otros compañeros asumieron la tarea, demuestra carácter y confianza. Y, sobre todo, que no rehúye a los momentos importantes.

Un impulso también para el equipo verdolaga

En lo colectivo, este gol llega en un buen momento. Atlético Nacional atraviesa una etapa positiva en resultados tras el cambio de cuerpo técnico. El equipo se mantiene competitivo en la Liga BetPlay y busca la clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay.

El regreso de Cardona a la lista de cobradores habituales puede sumar liderazgo en tramos decisivos. Su pegada, experiencia y temple son cualidades que el club necesita en momentos de definición.

Un mensaje para la hinchada verdolaga

La hinchada de Atlético Nacional vivió con intensidad la historia de Cardona en los penales. Primero la frustración ante Sao Paulo, después la expectativa en cada nuevo cobro, y finalmente la satisfacción de verlo volver a convertir.

Este episodio se suma a una carrera llena de altibajos, pero también de momentos brillantes con la camiseta verdolaga. Edwin Cardona recuperó la confianza desde los doce pasos, y lo hizo cuando más lo necesitaba: en un partido que puede marcar el rumbo de Nacional en la Copa BetPlay.