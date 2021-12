DT de Fortaleza, entre lágrimas : “Me siento robado por la corrupción”

Unión Magdalena es el primer ascendido a la Liga BetPlay 2022 tras vencer en un polémico partido a Llaneros y aprovechar la derrota de Fortaleza 1-2 ante Bogotá FC.

Todo estaba listo para la celebración de Fortaleza CEIF que con la derrota ya tenía un pie en primera división. Sin embargo, al minuto 90 + 5, Unión Magdalena le dio vuelta al partido y venció 1-2 a Llaneros con un gol bastante polémico.

+ El tuit más triste de Fortaleza: “Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz”

+ ¿Para investigación? El extraño gol con el que ascendió el Unión Magdalena

Ante esto, el entrenador de ‘Forta’, Nelson el ‘Rolo’ Flores, atendió a la prensa una vez finalizaron los dos juegos y se conoció que su club seguirá en segunda división. En esta mostró su tristeza. ” No me da pena porque me siento robado”.

“Dejamos mucho que desear como sociedad. Soy un convencido de que hay que hacer las cosas bien. Ser honestos, e íntegros. De lo que menos tengo que hablar es de lo que pasó en el juego. Me siento muy orgulloso de los jugadores. Somos como sociedad corruptos. Eso habla mal de nuestro país.”

Y agregó que “hoy estoy de acuerdo, no cumplimos con la tarea, pero más allá de eso no se puede cambiar el destino de unos jugadores, que se vea truncado por la corrupción de este país”.

“Yo quiero dejar un mensaje claro para la sociedad que estamos formado. No puede ser que un partido como hoy se nos vaya porque alguien tomó la decisión de dejar pasar esos sueños. Eso no se hace”, siguió.

Rueda de prensa de Fortaleza CEIF