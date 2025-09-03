La Copa BetPlay 2025 entra en su etapa de octavos de final con un duelo atractivo: Envigado vs Millonarios, dos equipos que llegan con caminos muy diferentes pero con la misma ilusión de seguir avanzando. El compromiso de ida se jugará este miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 3:00 p.m. (hora en Colombia) en el estadio Polideportivo Sur, un escenario histórico para el fútbol formativo del país.

Millonarios arriba con la motivación de haber clasificado en una llave ajustada frente a Real Cartagena, mientras que Envigado busca hacerse fuerte en casa después de superar invicto la fase anterior. Este primer choque será clave para encaminar la serie antes del partido de vuelta en Bogotá.

Dónde ver el partido Envigado vs Millonarios de la Copa BetPlay en TV y ONLINE

El encuentro de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay tendrá transmisión exclusiva en TV a través de Win+ Fútbol. Además, estará disponible en la opción online de Win Play, plataforma oficial de Win Sports que ofrece el juego en directo desde dispositivos móviles, computadores y Smart TV. Este formato de transmisión garantiza cobertura nacional para los aficionados, quienes podrán seguir minuto a minuto lo que ocurra en el Polideportivo Sur.

Árbitro del partido de Millonarios en la Copa BetPlay

El encargado de impartir justicia será Mauricio Mercado (Sucre). Estará acompañado por Jonathan Ballesteros (Santander) y Jorge Narváez (Cesar) como asistentes. Tal como sucede en esta ronda de la Copa BetPlay, el encuentro no contará con el servicio de VAR, por lo que todas las decisiones dependerán exclusivamente del cuerpo arbitral en el terreno de juego.

Así llegan Millonarios y Envigado a los octavos de final de la Copa BetPlay

Millonarios llega con confianza tras una sufrida clasificación frente a Real Cartagena. En la ida, disputada en El Campín, los embajadores se impusieron, pero en la vuelta sufrieron una derrota que casi los deja afuera. Un penalti de Danovis Banguero en los últimos minutos en Cartagena terminó siendo decisivo para sellar el paso a octavos.

Además, el conjunto bogotano atraviesa un nuevo proceso con Hernán Torres como director técnico, quien asumió recientemente y ya ha mostrado resultados. Bajo su mando, Millonarios logró esa clasificación y también consiguió su primer triunfo como visitante en el semestre en la Liga BetPlay: 1-2 sobre Águilas Doradas.

Por su parte, Envigado ha tenido un desempeño notable en la Copa BetPlay. Superó con autoridad a rivales como Orsomarso, Alianza Petrolera, Barranquilla y Águilas Doradas, clasificando invicto con tres victorias y un empate. No obstante, en la Liga atraviesa un presente más complicado: acumula tres jornadas consecutivas sin ganar y está en posiciones de descenso, lo que incrementa la presión sobre el plantel dirigido por Alberto Suárez.

Convocados de Millonarios al partido en Envigado

El técnico Hernán Torres presentó la lista de jugadores que buscarán dar un paso importante en la serie ante Envigado:

Arqueros: Diego Novoa e Iván Arboleda.

Diego Novoa e Iván Arboleda. Defensores: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Nicolás Giraldo, Álex Moreno Paz y Jhoan Hernández.

Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Nicolás Giraldo, Álex Moreno Paz y Jhoan Hernández. Mediocampistas: Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro. Delanteros: Beckham Castro, Brayan Cuero, Luis Marimón, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales y Jorge Cabezas Hurtado.

El compromiso será una oportunidad clave para que Millonarios muestre solidez y Envigado reafirme su papel de equipo competitivo en la Copa, donde ha encontrado un espacio ideal para compensar sus dificultades en la Liga.